Tee und Kakao schützen Blutgefäße bei langem Sitzen
Wissenschaftler haben eine diätetische Abwehr zur Minderung der Risiken eines sitzenden Lebensstils entdeckt.
Viele Ratgeber empfehlen, häufiger aufzustehen oder Sport zu treiben, um den gesundheitlichen Schaden durch langes Sitzen zu verringern. Britische Forscher zeigen nun: Auch der Verzehr bestimmter Lebensmittel und Getränke kann ähnliche Schutz-Effekte haben.
Eine aktuelle Studie der Universität Birmingham, veröffentlicht im „Journal of Physiology“, belegt, dass flavanolreiche Nahrung die negativen Folgen von stundenlangem Sitzen auf die Blutgefäße abmildern kann. Flavonole (eine Unterklasse der Flavonoide) stecken vor allem in schwarzem und grünem Tee, Beeren, Äpfeln, dunkler Schokolade und purem Kakao.
Warum Sitzen so schädlich ist
Junge Erwachsene in Deutschland (18–29 Jahre) verbringen an Werktagen durchschnittlich mehr als elf Stunden im Sitzen. Bereits zwei bis drei Stunden ohne Unterbrechung reichen aus, um die Funktion der Arterien spürbar zu verschlechtern. Frühere Untersuchungen zeigen: Jede einprozentige Einbuße an Gefäß-Elastizität erhöht das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen um etwa 13 Prozent.
Der Versuch: Kakao mit und ohne Flavonole
Die Wissenschaftler um die Hauptautorin Dr. Catarina Rendeiro testeten im Rahmen der Studie 40 gesunde junge Männer (die Hälfte sportlich aktiv, die andere Hälfte nicht). Vor einem zweistündigen Sitzen ohne Unterbrechung erhielten die Probanden entweder ein Kakaogetränk mit hohem Flavonol-Gehalt (695 mg) oder ein Placebo-Getränk mit nahezu keinen Flavonolen (5,6 mg).
Während der Sitzphase maßen die Forscher kontinuierlich Blutdruck, Blutfluss, Gefäß-Elastizität und Sauerstoffversorgung der Beinmuskulatur.
Getränk mit hohem Flavanolgehalt verhinderte Schäden
