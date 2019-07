Schwerstes Erdbeben seit Jahrzehnten erschüttert Südkalifornien – Los Angeles und Las Vegas betroffen

Ein Erdbeben hat den Süden Kaliforniens um 10.33 Uhr Ortszeit erschüttert. Nach Angaben der Erdbebenwarte USGS hatte es eine Stärke von 6,4. Es war in Los Angeles und Las Vegas zu spüren. 30 Nachbeben folgten.

Eine Twitter-Nutzerin postete ein kurzes Video vom Laden ihres Vaters in Ridgecrest, das nur knapp 17 Kilometer vom Epizentrum entfernt liegt:

My dads liquor store in Ridgecrest (11 miles from the earthquake) 🥴 pic.twitter.com/4RC0mY3eha

— Zomo (@zomo_abd) July 4, 2019