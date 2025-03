Wirtschaft Hohe Kosten für Heimwerker

2024 war schwieriges Jahr für Baumärkte – Baukrise und Zurückhaltung im Garten

Viele Menschen in Deutschland sparen und kaufen nur zurückhaltend ein, das spüren auch die Baumärkte. Die Branche kann nicht mehr an die hohen Umsätze in der Corona-Zeit anknüpfen.