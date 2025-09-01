ADAC: Preise für E10 im August auf Jahrestiefststand

Der August ist bislang der günstigste Tankmonat für Benzin der Sorte E10 gewesen. Der Preis für E10 lag im vergangenen Monat laut Auswertung des ADAC im bundesweiten Durchschnitt bei 1,661 Euro je Liter und damit 1,3 Cent niedriger als im Juli. Auch der Preis für Diesel sank, und zwar um 3,7 Cent auf im Schnitt 1,580 Euro pro Liter. Hier war aber der Mai der günstigste Monat.

Grund für die insgesamt geringeren Preise an den Zapfsäulen war die Entwicklung auf dem Rohölmarkt, wie der ADAC am Montag mitteilte. Die Preise für ein Barrel der Sorte Brent lagen im August durchweg unter der Marke von 70 Dollar. Hinzu komme ein aktuell im Vergleich zum Dollar „relativ fest“ notierender Euro. (afp/red)