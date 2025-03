Aktion im März: Deutsche Bahn verkauft eine Million Sparpreis-Tickets mehr

Wie das Unternehmen in Berlin am Dienstag mitteilte, war das ein Plus von über 20 Prozent. Bei jungen Reisenden unter 27 Jahren konnten die Ticket-Verkäufe demnach um 60 Prozent gesteigert werden. Bis Freitag soll es erstmals auch einen Rabatt für das Flexticket geben.

Im Februar hatte die Deutsche Bahn ihre Aktion für den März angekündigt. Eine Million zusätzliche Spartickets gibt es demnach im laufenden Monat. Insbesondere auf kürzeren Strecken will die Bahn damit ihre Attraktivität steigern. Fahrkarten sind im März bereits ab 9,99 Euro erhältlich, mit Bahncard sogar ab 7,49 Euro. Für die Mittelstrecke liegen die Sonderangebote bei 14,99 Euro ohne und bei 11,24 Euro mit Bahncard.

„Die Menschen wollen Bahn fahren, und wenn wir ihnen kluge und preiswerte Angebote machen, steigen sie gern auf die klimafreundliche Schiene um“, erklärte Stefanie Berk, DB-Marketingchefin im Fernverkehr. Auch für die Bahncard gibt es im März Rabatte mit bis zu 50 Prozent. In den ersten drei Wochen des Monats verkaufte die Bahn 150.000 Stück und damit rund 100.000 mehr als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr.

Von Dienstag bis Freitag soll es nun zudem zehn Prozent auf Flexpreistickets der Bahn geben. Dieses Angebot gilt beim Online-Kauf über bahn.de oder die App DB Navigator. Während die Sparpreistickets für den Reiseantritt bis Ende des aktuellen Fahrplans im Dezember gekauft werden können, gilt das Angebot für günstigere Flextickets nur für Fahrten bis Ende April. (afp)