Altmaier will deutsche Raumfahrtindustrie stärken

Das Wirtschaftsministerium will die deutsche Raumfahrtindustrie insbesondere in der Entwicklung und Nutzung von Kleinstsatelliten stärken. "Kleinsatelliten sind Trendsetter, ihnen gehört die Zukunft", erklärte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Eine Raketenplattform in der Nordsee rückt näher. Vier europäische Raketenhersteller unterzeichneten am Montag in Berlin Absichtserklärungen für die Zusammenarbeit mit der German Offshore Spaceport Alliance (GOSA).

Insbesondere mittelständische Unternehmen und Start-Ups werden von einem vereinfachten und flexiblerem Zugang ins All profitieren, erklärte BDI-Präsident Siegfried Russwurm anlässlich der ersten unterzeichneten Absichtserklärungen für die Teilnahme am GOSA-Projekt der schwimmenden Raketenplattform. „Jetzt liegt es an der Politik, diese einmalige Chance zu ergreifen und Mut und Engagement der Wirtschaft aktiv zu flankieren, besonders durch Aufträge an die Unternehmen“, erklärte Russwurm weiter.

Eine Startplattform in der Nordsee sei zentral für eine „New-Space-Wertschöpfungskette“. „New Space“ bezeichnet die zunehmende Kommerzialisierung der Raumfahrt. Ein Baustein dabei ist der Bau von kleinen Satelliten, die mit neuen Mini-Raketen, sogenannten Microlaunchern, gestartet werden können.

Geplant ist eine schwimmende Startplattform für diese kleinen Trägerraketen in der Nordsee, konkret handelt es sich um ein Spezialschiff mit Startrampe. Heimathafen soll nach Darstellung der Allianz GOSA Bremerhaven sein. Ziel sei es, im Jahr 2023 den ersten Start eines Microlaunchers aus der Nordsee zu realisieren. Zur German Offshore Spaceport Alliance gehören Firmen wie das Raumfahrt- und Technologieunternehmen OHB.

Bundeswirtschaftsministerium plant „New-Space-Kleinsatelliten-Initiative“

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nahm an der Unterzeichnung der Absichtserklärungen im Rahmen einer Veranstaltung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) teil. Die Chancen für deutsche Unternehmen, bei Innovationen im Bereich der Raumfahrt und ihrer zunehmenden Kommerzialisierung an der Weltspitze zu stehen, seien gut, erklärte Altmaier dort. „Diese gute Startposition müssen wir nutzen und gezielt ausbauen“. Er kündigte eine „New-Space-Kleinsatelliten-Initiative“ an. Damit solle die deutsche Raumfahrtindustrie gezielt gestärkt und Spitzentechnologie in die Anwendung gebracht werden. „Kleinsatelliten sind Trendsetter, ihnen gehört die Zukunft“, erklärte der Wirtschaftsminister weiter. Der Weltraum sei ein „dynamischer Wachstumsmarkt“.

Durch Kleinsatelliten könnten zum Beispiel Daten zum Klima- und Umweltschutz sowie zum Katastrophenschutz gewonnen werden, sagte Altmaier zudem. Der nächste Schritt ist nun eine Machbarkeitsstudie, die zur Hälfte von der Bundesregierung finanziert wird. Geklärt werden sollen rechtliche und regulatorische Fragen einer Startplattform.

Laut einer Erhebung des Wirtschaftsministeriums werden in diesem Jahrzehnt rund 15.000 Satelliten ins All geschossen werden. 90 Prozent davon werden voraussichtlich sogenannte Kleinsatelliten sein, die mit innovativen Mini-Raketen gestartet werden können. (afp/dpa)

