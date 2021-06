Audi stellt um auf elektrische Modelle – In China bleiben Verbrenner im Programm

Audi-Autohaus in Peking. Foto: Soeren Stache/dpa/dpa

Audi nennt ein End-Datum für den Verbrenner. Der letzte soll 2025 anlaufen, spätestens 2033 soll dann Schluss sein mit dem konventionellen Antrieb.

Audi will bis zum Jahr 2033 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr herstellen. Bis 2033 werde die Produktion der letzten Verbrenner auslaufen, teilte Unternehmenschef Markus Duesmann am Dienstag mit.

Ab 2026 werde Audi nur noch elektrische Modelle neu auf den Weltmarkt bringen. Die VW-Tochter aus Ingolstadt beschleunige damit ihren Umstieg auf Elektromobilität, sagte Duesmann auf einer Konferenz der Stiftung Klimaneutralität in Berlin.

Verbrennungsmotoren bleiben in China im Programm

Auf dem Portal automobilwoche.de ergänzt Duesmann, es gäbe eine Ausnahme: In China könnte der Antrieb weiter im Programm bleiben.

In dem Land rechne man auch über 2033 hinaus mit einem anhaltenden Bedarf an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, sagte Duesmann. Deshalb könnte es dort dann ein Angebot an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor aus lokaler Fertigung geben.

Im Rest der Welt dagegen soll der Antrieb bei Audi dann Geschichte sein. Bis 2033 werde man die Produktion der Verbrenner nach und nach auslaufen lassen, so Duesmann.

„Audi ist bereit“ für den Umstieg in das Elektrozeitalter

Bereits in vier Jahren und damit sogar noch ein Jahr früher als bisher angenommen werde das letzte neue Modell mit klassischem Antrieb anrollen. Ab 2026 bringe Audi dann nur noch neue Modelle auf den Markt, die rein elektrisch angetrieben werden.

Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte bereits vergangene Woche über die Pläne berichtet. Duesmann erklärte am Dienstag (22. Juni) : „Durch unsere Innovationskraft bieten wir den Menschen Möglichkeiten an, nachhaltig und klimaneutral mobil zu sein.“

Er glaube nicht an den Erfolg von Verboten, er glaube an den Erfolg von Technologie und Innovationen. „Mit dieser Roadmap schaffen wir die notwendige Klarheit für einen entschlossenen und kraftvollen Umstieg in das Elektrozeitalter. Unser Signal: Audi ist bereit.“

Mit Material der Automobilwoche (afp/nw)

