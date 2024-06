Start des Deutschen Bauerntags in Cottbus

Der zweitägige Deutsche Bauerntag startet am Mittwoch um 12 Uhr in Cottbus mit der Wahl der Verbandsspitze. Bauernpräsident Joachim Rukwied stellt sich zur Wiederwahl für eine weitere vierjährige Amtszeit. Am Donnerstag wird Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) in Cottbus erwartet.