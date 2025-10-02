Logo Epoch Times

vor 37 Minuten

Gefangenenaustausch: Russland und die Ukraine lassen jeweils 185 Soldaten frei

vor einer Stunde

Dreitägige Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken begonnen

vor 2 Stunden

Dritter landesweiter Protesttag in Frankreich: Beteiligung nimmt ab

vor 3 Stunden

Angriff vor Synagoge in England: Polizei spricht von Terror

vor 3 Stunden

Gaza-Hilfsflotte: Israel will Crew-Mitglieder nach Europa zurückschicken

vor 5 Stunden

Autogipfel im Kanzleramt: Merz will Wettbewerbsfähigkeit stärken

vor 5 Stunden

Dobrindt will Rückkehrzentren in Drittstaaten vorantreiben - Treffen am Samstag

vor 6 Stunden

Segeljacht brennt in Lübecker Bucht - 73-jähriger Skipper gerettet

vor 6 Stunden

Herbstwetter: Sturm an Nordseeküste

vor 7 Stunden

Gaza-Hilfsflotte: Private Flotte von Israel abgefangen - zwei Boote drehten noch ab

Logo Epoch Times
Derzeit 280 Beschäftigte

Bericht: VW will in Dresden nur 135 Jobs erhalten

VW plant nach schwachen Halbjahreszahlen, in der Gläsernen Manufaktur in Dresden lediglich 135 Arbeitsplätze zu erhalten. Aktuell arbeiten dort rund 280 Beschäftigte, Ende 2024 waren es noch 320.

top-article-image

VW-Logo (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Volkswagen kann in der Gläsernen Manufaktur in Dresden offenbar nur noch 135 Mitarbeitenden eine Beschäftigungsperspektive bieten. Das geht aus einem Schreiben der Marke VW an die sächsische Staatsregierung hervor, über das das „Handelsblatt“ (Freitagausgabe) berichtet.
In dem Brief verweisen Markenchef Thomas Schäfer, Produktionsvorstand Christian Vollmer und Markenpersonalchef Arne Meiswinkel demnach auf die schwachen Halbjahresergebnisse von VW und den damit verbundenen Kostendruck im Unternehmen.
Derzeit arbeiten rund 280 Beschäftigte in Dresden, Ende 2024 waren es noch 320. Viele Angestellte haben bereits Abfindungs- oder Altersteilzeitangebote angenommen oder stehen davor, für etwa 70 Angestellte gibt es noch keine Lösung. Im Konzern gibt es eine Beschäftigungssicherung bis 2030.
Mehr dazu
Die traditionsreiche „Gläserne Manufaktur“ soll laut „Handelsblatt“ Ende 2025 die Fahrzeugfertigung einstellen. Der Standort, in dem aktuell der Elektro-Kompaktwagen „ID.3“ montiert wird, kostet den Konzern danach jährlich rund 60 Millionen Euro.
VW verhandelt seit Monaten mit der Technischen Universität Dresden über eine Nachnutzung großer Teile der Fläche. Allerdings sind wichtige Finanzierungsfragen noch offen.
Ein Unternehmenssprecher wollte die Zahl auf Anfrage der Zeitung nicht kommentieren und verwies auf vertrauliche Gespräche mit dem Freistaat Sachsen und der Universität. Man sei weiter in konstruktiven Verhandlungen, hieß es von allen Seiten. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.