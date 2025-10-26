Logo Epoch Times

PKK kündigt Rückzug ihrer Kämpfer aus der Türkei an

Ifo-Chef warnt: Wohlstand in Deutschland akut bedroht

Bürgermeister: Mindestens drei Tote nach russischen Angriffen in Kiew

Dobrindt: Cyber-Abwehrschläge im Ausland ermöglichen - Schüler auf Kriegsgefahren vorbereiten

Auto stürzt in Mittellandkanal - viele Fragen bleiben offen

Polizei appelliert: Schützen Sie Ihre Wohnung vor Einbrüchen

Österreichs Kanzler: Koalition mit Anti-Streit-Rezept

Thailand und Kambodscha schließen Frieden - Trump vermittelt

Trump erhöht Zölle für Kanada um weitere 10 Prozent

In der Nacht endet die Sommerzeit - Uhren werden zurückgestellt

Autoindustrie und Neuausrichtung

Blume sieht Porsche in „massiver Krise“

Porsche fehlen zwei Drittel der Absatzmärkte: China, USA, Russland und die Ukraine. Der scheidende Porsche-Chef Blume setzt auf Neuausrichtung, das Jahr 2026 und erwartet für seinen Nachfolger eine positive Wende.

Porsche: Der neue E-Macan wurde im ersten Quartal 14.185 Mal ausgeliefert.

Foto: Jan Woitas/dpa

Redaktion
Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender des VW-Konzerns und scheidender Porsche-Chef, sieht den Sportwagenbauer in einer heiklen Situation. „Porsche ist in einer massiven Krise“, sagte Blume der „Bild am Sonntag“. „Mit China, US-Zöllen, Russland und Ukraine fehlen die Erträge aus zwei Dritteln der Absatzmärkte.“
Blume verwies darauf, 2025 eine massive Neuausrichtung umgesetzt zu haben. „Bei Strukturen, Kosten und Produktstrategie.“ Es gebe „massive Investitionen in komplett flexible Antriebe: Verbrenner, Hybrid und Elektro“.
Damit habe er eine „sehr robuste Aufstellung für die Zukunft“ geschaffen, so Blume. „Ab nächstem Jahr gibt es einen deutlich positiven Trend.“
Mehr dazu
Lob gab es für Nachfolger Michael Leiters. „Leiters war Kandidat auf meiner Nachfolgeliste“, so Blume. Er sei ein „Sportwagen-Profi“ und werde ein „guter Porsche-Chef“.
Blume äußert sich auch zur Chipkrise, die den Volkswagen-Konzern betrifft. „Die aktuelle Chip-Krise zeigt, wie zerbrechlich unsere Welt ist. Anders als in der letzten Halbleiterkrise geht es um sehr einfache Chips, die branchenübergreifend und vor allem in Autos eingesetzt werden“, sagte er. „Wir sind im Volkswagen-Konzern kurzfristig versorgt. Wir brauchen eine zügige politische Lösung.“ (dts/red)

