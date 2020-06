Brüssel prüft Übernahme von Finanzdienstleister Refinitiv durch Londoner Börse

In der Nacht zu Sonntag kam es in der Innenstadt von Stuttgart zu Straßenschlachten und Plünderungen. Es waren rund 500 Menschen beteiligt. Ausgangspunkt war wohl eine Polizeikontrolle wegen eines Rauschgiftdelikts, in deren Folge sich ganze Menschengruppen gegen die Beamten solidarisierten. Mehr»