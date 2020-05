DAX am Mittag im Plus – Lufthansa im Aufwind

Die Börse in Frankfurt hat am Donnerstagmittag Kursverluste verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.074 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von -1,03 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Wertpapiere der Deutschen Lufthansa entgegen dem Trend deutlich im Plus. Das liegt Marktbeobachtern zufolge an den Verhandlungen über ein milliardenschweres, staatliches Rettungspaket. Die Verhandlungen sollen sich auf der Zielgeraden befinden. Aktien von Infineon, Fresenius und der Deutschen Bank rangieren am Ende der Liste. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 20.552,31 Punkten geschlossen (-0,21 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0965 US-Dollar (-0,11 Prozent). (dts)