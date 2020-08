DAX startet deutlich im Plus – Bayer vorne

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag (25. August) zunächst deutliche Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.210 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 1,1 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

Hoffnungen auf erfolgreiche Corona-Behandlungsmöglichkeiten beflügeln Marktbeobachtern zufolge nicht nur die US-Börsen, sondern auch den DAX. Aktuell befinden sich fast alle Werte im grünen Bereich. Die größten Zugewinne gibt es bei den Wertpapieren von Bayer, MTU Aero Engines und der Deutschen Bank. Nur die Anteilsscheine von Delivery Hero stehen aktuell entgegen dem Trend im Minus am Ende der Kursliste, hinter den Werten von Deutsche Wohnen und Vonovia.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen stärker. Ein Euro kostete 1,1816 US-Dollar (+0,22 Prozent). (dts)