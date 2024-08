DAX startet im Plus – Anleger bleiben vorsichtig

Der DAX ist am Montagmorgen mit Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 17.780 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag.

Die größten Gewinne gab es bei Papieren der Rückversicherer aus Hannover und München sowie Siemens Energy. Die größten Abschläge verbuchten Anteilsscheine von Continental, Covestro und Qiagen.

„Für die Anleger ist dieser Sommer bislang einer, den sie am besten schnell wieder vergessen wolle“, sagte Chefanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

„Der nächste Test für die Nachhaltigkeit der Mini-Erholung der vergangenen Handelstage steht am Mittwoch an, wenn in den USA die Inflationsdaten für den Monat August veröffentlicht werden. Sie werden maßgeblich über den nächsten geldpolitischen Schritt der US-Notenbank entscheiden.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0927 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9152 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 80,19 US-Dollar, das waren 53 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. (dts/red)