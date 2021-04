Norwegischer Staatsfonds in erstem Quartal mit 38 Milliarden Euro Gewinn

Der norwegische Staatsfonds hat im ersten Quartal 2021 nach eigenen Angaben einen Gewinn von 38 Milliarden Euro gemacht. Als Ursache wurden am Mittwoch in Oslo in erster Linie Aktiengewinne genannt. Der Wert des Fonds stieg demnach bis Ende März auf elf Billionen norwegische Kronen (etwa 1,1 Billionen Euro).

Die Gewinne auf dem Aktienmarkt kamen den Angaben zufolge vor allem durch Kursgewinne in den Branchen Finanzen und Energie zustande, wie der Vizechef des Fonds, Trond Grande, erläuterte. Weitere Gewinne gab es demnach im Immobiliensektor. Verluste wurden dagegen bei festverzinslichen Wertpapieren verzeichnet.

Der Fonds war von der norwegischen Regierung seit den 90er Jahren aus Gewinnen aus der staatlichen Ölindustrie aufgebaut worden. (afp)

