Onlinebroker eToro kündigt Börsengang an

Ein Straßenschild an der Wall Street, dem Sitz der New Yorker Börse. Foto: Seth Wenig/AP/dpa/dpa

Der Onlinebroker eToro, gegründet in Israel und mit Sitzen in Tel Aviv und Jaffa, hat seinen Börsengang in New York angekündigt. Die Handelsplattform werde dazu ein sogenanntes Spac (Special Purpose Acquisition Company) nutzen – ein Unternehmen, das Geld über einen Börsengang einsammelt und dann in die Übernahme von eToro investiert. Diese Unternehmen, die FinTech Acquisition Corp V, ist seit Dezember notiert.

eToro war 20007 gegründet worden. Der Broker hat nach eigenen Angaben 20 Millionen Kunden – allein 2020 waren fünf Millionen dazu gekommen. Das Unternehmen machte einen Umsatz von 605 Millionen Dollar (507 Millionen Euro), 147 Prozent mehr als 2019.

eToro gehört zur neuen Generation von Trading-Plattformen, die auch Börsenneulingen einfachen und nahezu kostenlosen Wertpapierhandel bieten. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als die weltweit führende Social-Trading-Plattform. Es bietet den Kauf und Verkauf von Aktien, Aktienindexfonds, Kryptowährungen und Rohstoffen an. (afp)

