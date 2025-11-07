Bundestag macht Weg frei für Subventionen beim Agrardiesel

Die Steuerentlastung für Agrardiesel wird wieder eingeführt. Der Bundestag beschloss am Donnerstag mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD, dass die sogenannte Agrardieselrückvergütung für forst- und landwirtschaftliche Betriebe künftig wieder geleistet wird.

„Die Agrardiesel-Rückerstattung kommt komplett zurück“, erklärte Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU). „Das ist eine echte Entlastung für unsere Betriebe – sie bekommen wieder Luft zum Atmen.“

Die Ampel-Regierung hatte Ende 2023 im Zuge der Haushaltskrise Kürzungen bei den Agrardiesel-Subventionen beschlossen. Maßgeblich an dieser Entscheidung hatte sich die monatelange Protestwelle von Bauern in Deutschland entzündet.

Die vollständige Wiedereinführung der Agrardieselrückvergütung kostet nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums jährlich rund 430 Millionen Euro. (afp/red)