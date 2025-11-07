Logo Epoch Times

Steuerentlastung

Bundestag macht Weg frei für Subventionen beim Agrardiesel

Der Bundestag bringt die Steuerentlastung für Agrardiesel zurück. „Die Rückerstattung kommt vollständig“, sagte Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU).

Der Bundestag hat beschlossen, die Steuerentlastung für Agrardiesel wieder einzuführen.

Die Steuerentlastung für Agrardiesel wird wieder eingeführt. Der Bundestag beschloss am Donnerstag mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD, dass die sogenannte Agrardieselrückvergütung für forst- und landwirtschaftliche Betriebe künftig wieder geleistet wird.
„Die Agrardiesel-Rückerstattung kommt komplett zurück“, erklärte Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU). „Das ist eine echte Entlastung für unsere Betriebe – sie bekommen wieder Luft zum Atmen.“
Die Ampel-Regierung hatte Ende 2023 im Zuge der Haushaltskrise Kürzungen bei den Agrardiesel-Subventionen beschlossen. Maßgeblich an dieser Entscheidung hatte sich die monatelange Protestwelle von Bauern in Deutschland entzündet.
Die vollständige Wiedereinführung der Agrardieselrückvergütung kostet nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums jährlich rund 430 Millionen Euro. (afp/red)

