Chinas Solarmodule in USA unverkäuflich – nun überschwemmen sie den EU-Markt

Die USA haben eine strenge Politik für die Solarmodulindustrie eingeführt, insbesondere durch den Ausschluss von Produkten, die Zwangsarbeit beinhalten. Diese Maßnahme bedeutete das Ende der chinesischen Importe. China wandte sich daraufhin dem europäischen Markt zu, wodurch die Preise um mehr als 25 Prozent fielen. Mehreren europäischen Unternehmen droht der Konkurs.

Der wirtschaftliche und technologische Kampf zwischen China und den USA hat große Auswirkungen auf Europa, unter anderem im Bereich der Solarenergie. Auf der anderen Seite des Atlantiks hat Washington den Inflation Reduction Act (IRA) verabschiedet, um einheimische Solartechnologien auf Kosten der chinesischen zu fördern, berichtet „La Nouvelle Tribune“. Der IRA trat im August 2022 in Kraft.

Die Kriterien des IRA beinhalten unter anderem, dass die Komponenten der Solarmodule in den USA hergestellt werden müssen. Eines davon schließt Zwangsarbeit aus, „insbesondere bei der Gewinnung von Silizium“, so der „Courrier international“. Außerdem werden Solarzellen und Solarmodule, die die Kriterien des Inflation Reduction Act erfüllen, von Washington subventioniert.

„Der aus amerikanischer Sicht erhoffte Effekt trat schnell ein: Viele chinesische Hersteller werden vom US-Markt verbannt“, berichtet „La Tribune de Genève“.

Zwangsarbeit in der Solarindustrie sehr weit verbreitet

Zum Thema Zwangsarbeit: „Viele Unternehmen der Solarindustrie beziehen weiterhin direkt oder indirekt Materialien aus Xinjiang, obwohl die Region für Menschenrechtsverletzungen wie Zwangsarbeit bekannt ist“, schrieb Naveen Athrappully und zitiert einen Bericht der England’s Sheffield Hallam University (SHU), der Anfang des Jahres 2023 veröffentlicht wurde.

„Von den zehn Solarmodulherstellern, die in dem Bericht bewertet wurden, hatten die meisten ein ‚hohes‘ oder ’sehr hohes‘ Risiko, Vorprodukte aus Xinjiang zu enthalten.“

Sinkende Preise, Dumping und Insolvenzen

Die Reaktion Chinas ließ nicht lange auf sich warten: Da es seine Solarmodule nicht mehr in den USA verkaufen kann, setzt es sie in Europa ab. Es verkauft sie zu Preisen, die weit unter den Herstellungskosten liegen, und überschwemmt den Markt. Es wurde eine groß angelegte Wirtschaftsoffensive gestartet, wodurch die Preise seit Anfang 2023 im Durchschnitt um mehr als 25 Prozent gesunken sind.

Diese billigen chinesischen Importe haben für Überraschung gesorgt und dafür, dass „in der europäischen Solarindustrie Panik ausbricht“. Der Branchenverband SolarPower Europe, in dem 300 Organisationen der Solarindustrie zusammengeschlossen sind, schlägt angesichts dieses unfairen Wettbewerbs Alarm.

Der Zusammenschluss von Akteuren der europäischen Solarindustrie hat vor Kurzem einen verzweifelten Ruf an die Europäische Kommission gerichtet und hofft, dass die EU China Beschränkungen auferlegen wird, wie sie es bereits 2013 für fünf Jahre getan hat. Damals handelte Brüssel aufgrund einer Petition europäischer Produzenten, die das gleiche Phänomen des Dumpings anprangerten.

Dumping – nicht zu verwechseln mit Dumplings, den traditionellen chinesischen Teigtaschen – ist, „wenn eine ausländische Firma Produkte zu künstlich niedrigen Preisen auf dem europäischen Markt verkauft“, erklärt das Europäische Parlament und prangert eine „Form von unlauterem Wettbewerb“ an.

Chinesische Module im Überfluss in den Niederlanden

„In den Niederlanden werden derzeit so viele chinesische Module gelagert, dass die Nachfrage in Europa praktisch zwei Jahre lang gedeckt ist“, schreibt „La Tribune de Genève“.

Die Folgen für die europäischen Konkurrenten sind fatal, mehreren europäischen Unternehmen droht der Konkurs. So haben zwei norwegische Akteure der Branche, Norwegian Crystals und NorSun, bereits entweder Konkurs angemeldet oder ihre Produktion vorläufig eingestellt.

Es bleibt abzuwarten, ob die EU auf den Aufschrei der europäischen Solarindustrie hören wird. Und selbst wenn sie es tut, wird es dann nicht schon zu spät sein?

Die Zeitung „Les Échos“ erinnert daran, dass zwischen 2007 und 2017 – was also einen Großteil der Jahre einschließt, in denen Peking von Brüssel Beschränkungen auferlegt wurden – „der weltweite Anteil der in Europa produzierten Photovoltaikmodule von 30 Prozent auf 3 Prozent gesunken ist“. Ein wahres Massaker und eine europäische Kapitulation vor China.

