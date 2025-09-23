Logo Epoch Times

Nahe bei der Tesla-Gigafabrik

Chinesischer Konzern will in Brandenburg Luxus-Elektroautos bauen

Mithilfe von Deutschland will der chinesische Technologiekonzern Dreame den globalen Markt betreten. Der Konzern will in Brandenburg Luxus-Elektroautos bauen – doch bisher baute Dream vor allem Haushaltsgeräte.

top-article-image

In der Autoproduktion (Archivbild).

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der chinesische Technologiekonzern Dreame will in Brandenburg Luxus-Elektroautos bauen. Der Standort für die Fabrik sei „in der Nähe der Tesla-Gigafabrik vorgesehen“, teilte ein Sprecher des Unternehmens aus dem ostchinesischen Suzhou auf Anfrage des „Handelsblatts“ mit.
Nach Angaben des Unternehmenssprechers soll Yu Hao, Gründer und Chef von Dreame, Anfang September mit einem Team nach Deutschland gereist sein.
Sein Ziel: einen geeigneten Standort für den Bau einer Elektroautofabrik zu finden. Von Deutschland aus wolle Dreame den globalen Markt betreten.
Mehr dazu
Der Konzern, der bisher vor allem Haushaltsgeräte produziert, hatte Ende August bekannt gegeben, künftig auch Fahrzeuge bauen zu wollen. Das erste Modell soll dem Bericht zufolge ein luxuriöses Elektroauto sein, das sich am Bugatti Veyron orientiert.
Es soll 2027 vorgestellt werden, wie laut „Handelsblatt“ aus einer unternehmensinternen Erklärung hervorgeht. (dts/red)

