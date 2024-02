Continental streicht 7.150 Stellen weltweit

Continental will eigenen Angaben zufolge ab 2025 jährlich 400 Millionen Euro einsparen. Die Streichung von 5.400 weltweiten Stellen in der Verwaltung hatte Continental bereits im November angekündigt, über 1.000 davon in Deutschland. Nun meldete der Konzern mit Hauptsitz Hannover, dass auch eine Reihe der derzeit 82 Entwicklungsstandorte „verschlankt“ werden müssten. Das betreffe 1.750 Menschen.

„Wir sind uns der Einschnitte für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewusst und werden alles dafür tun, gemeinsam mit unseren Sozialpartnern gute und individuelle Lösungen zu finden“, erklärte der Leiter der Automotive-Sparte, Philipp von Hirschheydt. Mit den Maßnahmen wolle das Unternehmen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten bündeln und die Effizienz steigern. (afp)