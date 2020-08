Corona-Krise: Viele Mitarbeiter von EU-Firmen können nicht nach Shanghai zurück

Wegen der Corona-Krise wurden in China scharfe Einreisebeschränkungen erlassen. Dies stellt ein zunehmendes Problem für Unternehmen – aber auch für Schulen – dar.

Mehr als die Hälfte der europäischen Unternehmen in Chinas Finanzzentrum Shanghai haben ausländische Mitarbeiter, die nicht an ihre Arbeitsplätze zurückkehren können.

Dies geht aus einer im Juli erstellten Umfrage der „Business Group“ hervor. Dieser Umstand ist den seit März in Kraft getretenen Corona-Einreisebeschränkungen zu verdanken. Seit rund sechs Monaten ist der Grenzverkehr zu Hongkong bereits gestört.

Der Europäischen Handelskammer zufolge enthielt die durchgeführte Umfrage Antworten von 143 Unternehmen – dies entspricht etwa einem Viertel aller Mitglieder der Handelskammer.

Bei nahezu der Hälfte der Mitarbeiter ausländischer Firmen wurden Visaanträge abgelehnt oder verzögert

53 Prozent der befragten Firmen gaben an: Ihr Personal hätte wegen „administrativer Anforderungen“ im Zusammenhang mit der Vergabe eines Wiedereinreisevisums noch nicht nach Shanghai zurückkehren können. Bei 48 Prozent der Mitarbeiter von ausländischen Unternehmen in Shanghai wären die Visaanträge abgelehnt oder der Bearbeitungsprozess verzögert worden. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) seien unverhältnismäßig stark betroffen, so die Handelskammer.

„Die Sicherung der Rückkehr von Ausländern nach Shanghai ist entscheidend für die Wiederherstellung der Normalität für unsere Mitgliedsunternehmen, insbesondere für KMU“, sagte Carlo D’Andrea, Vizepräsident und Vorsitzender der Europäischen Handelskammer in Shanghai.

„Sinkende Einnahmen und der Mangel an Vorhersehbarkeit, gepaart mit der zunehmend unfreundlichen Atmosphäre, die von vielen beklagt wird, werden zu einer Bedrohung für die langfristige Lebensfähigkeit des Shanghaier Marktes für ausländische Investoren“, betonte D’Andrea.

Die Stadtregierung von Shanghai und das chinesische Außenministerium reagierten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Viele ausländische Lehrer können nicht einreisen

China betrachtet mögliche aus dem Ausland importierte Corona-Fälle als Bedrohung. Deshalb hat Peking die Einreisebestimmungen nur für einige Geschäftsreisende aus Südkorea, Deutschland und Singapur gelockert.

Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer, sagte: 2.500 deutsche Geschäftsleute, die normalerweise in China ansässig sind, seien noch nicht zurückgekehrt.

Besorgniserregend sei auch die Tatsache, dass viele ausländische Lehrkräfte nicht an chinesische Schulen zurückkehren können. Das Schuljahr startet in China im September. Die Schulen sollen dann auch in den Regelbetrieb zurückkehren.

Wuttke sagte auch: In den südwestlichen Städten Chongqing und Chengdu sowie in der Hauptstadt Peking säßen unterdessen etwa 4.700 ausländische Lehrer und ihre Angehörigen fest. Dies könnte sie daran hindern den Unterricht im September in ihren jeweiligen Ländern und Regionen wieder aufzunehmen.

Das Original erschien in THE EPOCH TIMES USA (deutsche Bearbeitung von so)

Originalartikel: Foreign Staff at EU Firms in Shanghai Still Unable to Return, Business Group Says

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Viele bezeichnen ihr berufliches oder soziales Umfeld metaphorisch als „Schlachtfeld“ – doch für die KP China bedeutet es Krieg im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Partei, die die Regierung Chinas stellt, vertritt den Grundgedanken der „uneingeschränkten Kriegsführung“: „Einfach ausgedrückt, Schwarzkopf [Oberbefehlshaber der multinationalen Streitkräfte des Golfkriegs] + Soros + Morris [Schöpfer des Morris-Wurm-Computervirus] + bin Laden? Das ist unsere wahre Karte, die wir ausspielen“, so zwei chinesische Oberste, die „Erfinder“ der „Uneingeschränkten Kriegsführung“.

Der Schlüsselpunkt dazu sind nicht unbedingt die unter Waffen stehenden Streitkräfte, sondern die „Generalisierung von Krieg“ für jeden chinesischen Landesbürger. „Uneingeschränkte Kriegsführung“ meint, dass „alle Waffen und Technologien nach Belieben eingesetzt werden können; was bedeutet, dass alle Grenzen zwischen Krieg und Frieden, zwischen militärischer Welt und ziviler Welt aufgebrochen werden.“

Es werden Methoden verwendet, die sich über Nationen hinweg erstrecken und verschiedene Bereiche benutzen. Finanzmärkte, der Handel, die Medien, internationales Recht, der Weltraum und viele mehr sind potenzielle Schlachtfelder. Zu den Mitteln des Kampfes gehören das Hacken von IT-Systemen, Terrorismus, biochemische Kriegsführung, ökologische Kriegsführung, atomare Kriegsführung, elektronische Kriegsführung, die Verbreitung von Drogen, Geheim- und Nachrichtendienste, Schmuggel, psychologische Kriegsführung, Ideologie, Sanktionen und so weiter. Darum geht es im 18. Kapitel dieses Buches.



Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]