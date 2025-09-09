Logo Epoch Times

vor 13 Minuten

Explosionen in Doha: Israels Armee greift Hamas-Spitze in Katar an

vor 44 Minuten

Berliner Stromausfall war Anschlag auf Technologiepark - Bekennerschreiben von einigen „Anarchist:innen”

vor einer Stunde

Marathon nach der Sommerpause: Die nächsten Gesetzesvorhaben des Bundestags

vor 2 Stunden

Äthiopien weiht umstrittenen Mega-Staudamm am Nil ein - gebaut mit viel chinesischem Geld

vor 2 Stunden

Nepal brennt: Häuser von Spitzenpolitikern nach Verbot von Facebook & Co. angezündet

vor 3 Stunden

Van Aken warnt vor „französischen Verhältnissen“ in Deutschland

vor 4 Stunden

Deutschland zieht immer mehr ausländische Studenten an

vor 4 Stunden

Tausende gefälschte Sprachzertifikate und Integrationstests im Umlauf

vor 5 Stunden

Zahl der Firmenpleiten nach Rekordwerten wieder gesunken

vor 6 Stunden

Große Mehrheit befürwortet Altersgrenze für Social Media

Logo Epoch Times
Reform notwendig

Datenschutz belastet Firmen stark

Um den Datenschutz einzuhalten, müssen deutsche Unternehmen viele Regeln beachten und die Zustimmung von Kundinnen und Kunden einholen. Die Regeln seien zu kompliziert, moniert ein Branchenverband.

top-article-image

Datenschutz-Regeln sind viel zu kompliziert, findet Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst.

Foto: Kay Nietfeld/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Auflagen zum Datenschutz belasten Deutschlands Unternehmen einer Umfrage zufolge zunehmend. In einer Bitkom-Befragung von Verantwortlichen von 603 Firmen gaben 44 Prozent an, durch Datenschutz einen sehr hohen Aufwand zu haben, wie der Digitalverband mitteilte. Das waren 6 Prozentpunkte mehr als in der gleichen Befragung vor einem Jahr.
97 Prozent gaben an, mindestens einen hohen Aufwand zu haben, im Vorjahr hatte dieser Wert 94 Prozent betragen. Die Umfrage war den Angaben zufolge repräsentativ, es wurden also alle großen Branchen einbezogen.
Mehr dazu

Kritik an Komplexität

Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst bemängelte eine viel zu hohe Komplexität beim Datenschutz, mit einer Vielzahl an Aufsichtsbehörden und unterschiedlichen Auslegungen. „Wir müssen die Dokumentations- und Berichtspflichten deutlich reduzieren und die technologischen Entwicklungen, etwa bei Künstlicher Intelligenz, beim Datenschutz stärker berücksichtigen.“
Es gehe nicht darum, den Datenschutz abzuschaffen, betonte der Wirtschaftsvertreter. Doch der Datenschutz müsse stärker an realen Gefahren als an theoretischen Risiken orientiert werden. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.