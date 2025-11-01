Logo Epoch Times

vor einer Minute

Drei deutsche Bergsteiger in Südtirol getötet

vor 26 Minuten

INSA: Union verkürzt Abstand auf AfD

vor einer Stunde

Louvre-Diebstahl: Ermittlungsverfahren gegen 38-jährige Verdächtige

vor einer Stunde

Vor zwei Stunden: Einkaufszentrum in Frankfurt am Main nach Knallgeräuschen geräumt

vor einer Stunde

Georg-Büchner-Preis 2025 geht an Schriftstellerin Ursula Krechel

vor 2 Stunden

Syrischer Interimspräsident al-Scharaa reist diesen Monat nach Washington

vor 2 Stunden

RB Leipzig bleibt Bayern-Verfolger - Gladbacher Negativserie endet

vor 3 Stunden

Wadephul will Reisehinweise für Israel entschärfen

vor 5 Stunden

Kanadas Premier Carney entschuldigt sich bei Trump wegen einem Anti-Zoll-Werbeclip

vor 5 Stunden

Auto fährt vermutlich unbeabsichtigt in Fußgänger - drei Verletzte

Logo Epoch Times
Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera

Deutscher Tourismus auf Balearen schwächelt

Die Gesamtzahl der deutschen Urlauber auf Mallorca und den benachbarten Ferieninseln ist gesunken. Wie hat sich hier die gesamte Branche entwickelt?

top-article-image

Sonne und Strand: Mallorca ist seit vielen Jahrzehnten ein Besuchermagnet. (Symbolbild)

Foto: Clara Margais/dpa/dpa-tmn

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der deutsche Tourismus auf den Balearischen Inseln hat sich abgeschwächt – trotz des dortigen Aufschwungs der gesamten Branche. Von Januar bis September 2025 besuchten insgesamt gut 16,6 Millionen Touristen die Ferieninseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera.
Das waren 2,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie die Zeitung „Diario de Mallorca“ unter Berufung auf die Statistikämter Spaniens und der Balearen berichtete. Die Zahl der deutschen Touristen sank dabei jedoch um fast zwei Prozent. Bei den Briten gab es einen leichten Rückgang von 0,64 Prozent.
Mehr als 13,7 Millionen Touristen auf den Balearen von Januar bis September 2025 reisten aus dem Ausland an. Fast 3 Millionen Urlauber kamen aus dem übrigen Spanien. Absolute Zahlen deutscher Touristen nannte „Diario de Mallorca“ nicht. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.