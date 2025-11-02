Logo Epoch Times

vor 13 Minuten

Tansanias Präsidentin gewinnt von Gewalt überschattete Wahl - EU „besorgt“

vor einer Stunde

UN-Sicherheitsrat: Rohstoffreiche Westsahara gehört zu Marokko

vor einer Stunde

Trend setzt sich fort: Asylzahlen mehr als halbiert

vor 2 Stunden

Präsident des Weltwirtschaftsforums warnt vor KI-Blase

vor 2 Stunden

Malediven verhängen Rauchverbot für alle, die jünger als 19 Jahre sind

vor 3 Stunden

Ein Drittel mehr Beschwerden: Netzagentur droht Post erstmals mit Geldstrafe

vor 4 Stunden

„Stahlgipfel“ im Kanzleramt sucht Lösungen in der Krise

vor 4 Stunden

Einkaufszentrum in Frankfurt am Main nach Knallgeräuschen geräumt

vor 4 Stunden

Südtirol: Vermisste deutsche Bergsteiger tot gefunden

vor 4 Stunden

Angriff in Zug in England - Was wir wissen und was nicht

Logo Epoch Times
Etwas Optimismus gibt es in Bayern

Deutschland: Jedes dritte Unternehmen will 2026 Stellen abbauen

Optimismus gibt es im Norden und in Bayern, wo Firmen mit steigender Produktion rechnen. Doch sonst sieht es mau aus: Im Nordosten des Landes erwartet etwa die Hälfte der Unternehmen einen Rückgang ihrer Geschäfte. Das zeigt eine Befragung des Instituts der deutschen Wirtschaft.

top-article-image

Drei von vier Frauen in Deutschland sind erwerbstätig (Symbolbild).

Foto: Sebastian Gollnow/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Nach einer kurzen Erholung im Frühjahr 2025 hat sich die wirtschaftliche Stimmung in Deutschland zuletzt wieder eingetrübt. Das geht aus einer Unternehmensbefragung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, die am Sonntag veröffentlicht wurde.
Das hat demnach Folgen für den Arbeitsmarkt: 36 Prozent der Unternehmen planen, im kommenden Jahr Stellen zu streichen, nur 18 Prozent schaffen neue Jobs. Vor allem in der Industrie sind die Aussichten trüb: 41 Prozent der befragten Unternehmen wollen Stellen abbauen, nur etwa jede siebte Industriefirma will neue Arbeitsplätze schaffen.

Nur jedes 4. Unternehmen will investieren

Auch die Investitionen dürften zurückgehen: Nur 23 Prozent der Unternehmen wollen im kommenden Jahr mehr investieren als 2025. 33 Prozent wollen hingegen weniger investieren.
Damit verschärft sich die Investitionskrise in Deutschland: Eine über fünf Halbjahre anhaltende Phase negativer Investitionserwartungen gab es bei der IW-Konjunkturumfrage seit der bundesweiten Erhebung nicht.
Mehr dazu
Regional gehen die Einschätzungen weit auseinander. Optimismus herrscht im Norden und in Bayern, wo viele Betriebe für 2026 mit steigender Produktion rechnen. Im Rest des Landes überwiegt schlechte Stimmung – besonders im Nordosten: Hier erwartet fast die Hälfte der Unternehmen einen Rückgang der Produktion, nur 17 Prozent rechnen mit besseren Geschäften.
„Stellenabbau statt Wirtschaftswende: Die Unternehmen leiden unter dem großen geopolitischen Stress“, sagte IW-Konjunkturexperte Michael Grömling. Dazu kämen hausgemachte Standortprobleme – hohe Kosten für Energie, Sozialversicherungen und Bürokratie.
„Ohne staatliche Reformen wird es immer unwahrscheinlicher, dass die milliardenschweren Sonderprogramme der Bundesregierung die erhoffte und notwendige Wirkung entfalten“, so Grömling. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.