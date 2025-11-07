Logo Epoch Times

vor 29 Minuten

Merz zu Bundeswehr-Aufwuchs: „Müssen schnellstmöglich verteidigungsfähig werden“

vor 3 Stunden

Anschlagspläne auf Frauen und Kinder: Haftstrafe für 20-Jährigen in Düsseldorf

vor 3 Stunden

Finanzierung für Deutschlandticket 2026 fix - Weitere Preisentwicklung offen

vor 3 Stunden

Drogen in Gefängnis in Baden-Württemberg: Ermittlungen gegen JVA-Mitarbeiter

vor 4 Stunden

US-Demokraten wollen Aussage von Ex-Prinz Andrew zu Epstein

vor 4 Stunden

Untersuchung: E-Autos nur noch knapp 1600 Euro teurer als vergleichbarer Verbrenner

vor 4 Stunden

Rheinmetall baut bald auch Weltraumsatelliten

vor 4 Stunden

ZDF-„Politbarometer“: Union verliert Vorsprung auf AfD

vor 5 Stunden

Drogentod von 13-Jähriger: Landgericht Koblenz verhängt lange Freiheitsstrafen

vor 5 Stunden

E-Zigaretten als Wegwerfprodukt: Politik treibt Verbot voran

Logo Epoch Times
Autoindustrie

Einzelgenehmigungen: Conti-Abspaltung Aumovio bekommt Nexperia-Chips aus China

Der Autozulieferer Aumovio darf die umstrittenen Nexperia-Chips aus China nach Europa einführen. Kurz nach dem Börsengang ringt die Conti-Ausgründung um ihre Profitabilität.

top-article-image

Der Autozulieferer Aumovio wurde von Continental abgespalten und ging im September an die Börse (Archivbild)

Foto: Sven Hoppe/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 3 Min.

Lesedauer: 3 Min.

Grünes Licht für den Autozulieferer Aumovio: Trotz des heftigen Streits um den Halbleiter-Hersteller Nexperia darf das Frankfurter Unternehmen die entsprechenden Chips aus China beziehen. Man habe dafür eine Lizenz von der chinesischen Regierung erhalten, sagte Aumovio-Chef Philipp von Hirschheydt. Die Bauteile würden in die Niederlassung nach Budapest gebracht und von dort weiterverteilt.
In den vergangenen Wochen hatte es große Sorgen in der Autoindustrie um einen möglichen Mangel der Bauteile gegeben. Die Chinesen hatten die allgemeine Ausfuhr gestoppt, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die von einer chinesischen Konzernmutter geführten Firma in Nimwegen übernommen hatte.
Aumovio hat nun offenbar eine der von Peking angekündigten Einzelgenehmigungen erhalten. Ob auch andere Unternehmen eine solche Exportlizenz haben, blieb zunächst unklar.
Mehr dazu

Umsatz geht zurück

Ansonsten muss Aumovio deutliche Rückgänge in seinem Geschäft verkraften. Im dritten Quartal sank der Umsatz im Jahresvergleich trotz weltweit anziehender Automobilproduktion um 6,9 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Vor Zinsen, Steuern und Sonderposten verdiente Aumovio 150 Millionen Euro, fast ein Drittel (30 Prozent) weniger als ein Jahr zuvor.
Aumovio-Chef Hirschheydt begründet die Entwicklung im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur mit Wechselkurs-Effekten und Bereinigungen im Angebot. „Wir sind ein Unternehmen in der Transformation. Wir müssen uns genau anschauen: Worin sind wir gut und wo müssen wir uns verbessern?“ Zuletzt hat Aumovio ein Werk für Trommelbremsen in Italien verkauft.
Die operative Marge sackte trotz gesunkener Forschungs- und Entwicklungskosten von 4,5 auf 3,3 Prozent ab. Unter dem Strich stand ein auf die Aktionäre entfallender Verlust von 19 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 73 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

Unternehmen will Vorteile der Eigenständigkeit nutzen

Continental hatte seine Autozuliefersparte abgespalten und unter dem Namen Aumovio im September an die Börse gebracht. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt baut an weltweit über 100 Standorten unter anderem Bremsen, Fahrwerke, Fahrzeugelektronik, Infotainment-Lösungen, Sensoren sowie Komponenten für das assistierte und automatisierte Fahren.
Als eigenständiges Unternehmen könne man Prozesse auf den Automobilbereich zuschneiden und effizienter gestalten, erklärte Hirschheydt. „Wir müssen jetzt Quartal für Quartal zeigen, dass wir besser werden.“ Auf verhaltenem Niveau werde das globale Autogeschäft im Moment etwas konstanter. China wachse deutlich schneller, während das europäische Marktvolumen weiterhin rückläufig sei. Aumovio schließe aber auch zunehmend mit chinesischen Autoherstellern Verträge ab. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.