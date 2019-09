Wirtschaft Entwicklungsminister wirbt für Investitionen in Afrika: „Chancen waren nie besser als jetzt“

Deutsche Unternehmen sollten in Afrika investieren, meinte Gerd Müller. "Von Januar bis Mai hat der deutsch-afrikanische Handel bereits um fast 13 Prozent zugelegt. Und fünf der zehn am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften weltweit finden sich in Afrika", so der Entwicklungsminister.