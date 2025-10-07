Logo Epoch Times

vor 6 Minuten

Söders Regierung legt Gesetz für Drohnen-Abschüsse vor

vor 17 Minuten

Dauerkrise in Paris - wie gefährdet ist die Eurozone?

vor einer Stunde

Insa: AfD baut Vorsprung zur Union aus

vor einer Stunde

Christian Lindner wechselt in die Wirtschaft

vor einer Stunde

Teurer Osten, billiger Westen: Tankpreise unterscheiden sich

vor einer Stunde

Leiser Optimismus: Gespräche über Trump-Plan gehen weiter

vor 9 Stunden

Merz: „Falsches“ Verbrenner-Verbot kippen, „Technologien ermöglichen“

vor 10 Stunden

Wadephul: Gaza-Verhandlungen müssen israelische Sicherheitsinteressen berücksichtigen

vor 11 Stunden

Merz setzt bis „nächste Woche spätestens“ auf Einigung beim Bürgergeld

vor 11 Stunden

Trump: Zollsatz von 25 Prozent für Lkw gilt ab 1. November

Logo Epoch Times
Schutz vor Dumping

EU-Kommission stellt Pläne für Ausweitung der Stahlzölle vor

Die EU-Kommission stellt am Dienstag in Straßburg ihre Pläne für eine Ausweitung der EU-Zölle auf Stahl vor. Nach Vorstellung von EU-Industriekommissar Stéphane Séjourné soll die zollfreie Einfuhrmenge deutlich sinken.

top-article-image

Höhere Einfuhrzölle auf Stahl sollen heimische Industrie schützen.

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die Europäische Kommission stellt am Dienstag (voraussichtlich gegen 17.00 Uhr) in Straßburg ihre Pläne für eine Ausweitung der EU-Zölle auf Stahl vor. Nach Vorstellung von EU-Industriekommissar Stéphane Séjourné soll die zollfreie Einfuhrmenge deutlich sinken, über die Quote hinaus soll ein Zoll von 50 Prozent fällig werden. Die Kommission will die europäische Stahlindustrie so vor der billigeren Konkurrenz aus China schützen.
Die EU wirft China vor, seiner Stahlindustrie mit staatlichen Hilfen einen unfairen Vorteil zu verschaffen und dafür zu sorgen, dass weltweit zu viel Stahl auf dem Markt ist. Die europäischen Hersteller leiden zudem unter hohen Energiepreisen und US-Zöllen. Die Kommission will vorschlagen, dass die neuen Quoten und Zölle dauerhaft gelten. Die Pläne gehen im Anschluss in die Verhandlungen zwischen dem Europaparlament und den EU-Ländern.

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.