EU-Parlament stimmt für Mautbefreiung für E-Lastwagen bis 2031

Das EU-Parlament hat einer Verlängerung der Mautbefreiung für Elektro-Lastwagen bis 2031 zugestimmt.

Eine Mehrheit der Abgeordneten in Straßburg stimmte am Dienstag für einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission.

Demnach dürfen Mitgliedstaaten batterie- und wasserstoffbetriebene Lkw weiterhin von Mautgebühren ausnehmen.

Der verkehrspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament, Jens Gieseke (CDU), nannte es „vollkommen richtig“, den EU-Ländern weiterhin diese Möglichkeit zu geben.

„Um die Elektrifizierung weiter voranzutreiben, müssen wir alle Möglichkeiten ausschöpfen und eben auch Anreize dafür setzen“, erklärte Gieseke.

In Deutschland sind E-Lkw bisher von der Autobahnmaut ausgenommen. Dies soll die emissionsfreien Fahrzeuge für Unternehmen attraktiver machen, da die Anschaffungskosten derzeit höher sind als für herkömmliche Fahrzeuge. (afp/red)