Fast genau ein Jahr nach der „Ever Given“ hat sich ein weiteres Containerschiff von Evergreen Marine festgefahren. Trotz Lotse an Board ist die „Ever Forward“ in der Chesapeake Bay, vor der Küste von Maryland, USA, auf Grund gelaufen. Sie blockiert keine Schifffahrtsstraße, die Bergung könnte jedoch schwieriger werden als im Suezkanal.

„Immer vorwärts“ lautet die Übersetzung des Schiffsnamens. Aktuell bewegt sich die „Ever Forward“ jedoch nimmer vorwärts, beziehungsweise überhaupt nicht. Das 12.000 TEU Containerschiff ist am Sonntagabend vor Baltimore im Osten der USA auf Grund gelaufen. Erste Bergungsversuche in der Chesapeake Bay sind gescheitert.

Die „Ever Forward“ wurde 2020 gebaut, ist etwa 60 Meter kürzer und lädt nur etwa halb so viele Container als die seit ihrer Havarie weltbekannte „Ever Given“. Obwohl die aktuelle Situation nicht mit der im Suezkanal vergleichbar ist, wird es wahrscheinlich nicht einfach sein, die „Ever Forward“ wieder flottzumachen.

Zwar können Schiffe in der Bucht 50 Kilometer östlich der US-Hauptstadt besser navigieren, das Schiff mit 13 Meter Tiefgang steckt jedoch in einem Teil der Bucht, der nur etwa sieben Meter Wassertiefe hat. Sollten Ebbe und Flut nicht reichen, das 120.000 Tonnen schwere Schiff anzuheben, müssen unter Umständen Treibstoff, Ladung oder Schlick entfernt werden – oder alles zusammen.

Die „Ever Given“ war am 23. März während eines Sandsturms im Suezkanal auf Grund gelaufen. Das 400 Meter lange und mehr als 220.000 Tonnen schwere Schiff steckte danach quer in dem engen Kanal fest und blockierte sechs Tage lang den Wasserweg zwischen Rotem Meer und Mittelmeer. Am 29. März wurde dann das Heck des Schiffes freigelegt, später konnte auch der Bug befreit werden.

Fast ein Jahr später erlebt nicht nur die weltweite Logistikbranche ein Déjà-vu. Erneut ist es ein Schiff der taiwanischen Containerreederei Evergreen Marine, das gestrandet ist. Die Havarie ereignete sich indes 5.000 Seemeilen weiter westlich in der Chesapeake Bay, etwa 50 Kilometer östlich von Washington, D.C.

Nach Angaben der US-Küstenwache ist das Schiff am 13. März gegen 21 Uhr auf Grund gelaufen. Zuvor hatte sie mit einem Lotsen an Bord den Hafen von Baltimore durch den Craigshill-Kanal verlassen. Während die Wasserstraße an dieser Stelle einen leichten Rechtsbogen beschreibt, scheint das Containerschiff „immer vorwärts“ gefahren zu sein, verließ zwischen den Bojen 16 und 14 das Fahrwasser und kam kurz darauf – diagonal zum eigentlichen Fahrwasser – zum Stehen.

Ähnlich der „Ever Given“ kommen zum jetzigen Zeitpunkt mehrere Ursachen in Betracht, einschließlich eines Maschinen- oder Ruderschadens. Laut Navigationskarten war das Schiff mit 13 Knoten oder ungefähr 24 km/h unterwegs, bevor es mitten in der Bucht zum Stillstand kam. Sowohl ein wesentliches Abbremsen als auch Ruderbewegungen sind auf den Karten nicht zu erkennen. Im Gegenteil:

