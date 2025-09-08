Exporte in die USA sinken auf tiefsten Stand seit Ende 2021

Das Geschäft mit dem wichtigen US-Markt wird angesichts höherer Zollhürden für deutsche Exporteure immer mehr zur Belastung. Zwar gingen auch im Juli die meisten deutschen Ausfuhren in die Vereinigten Staaten.

Allerdings gab es den vierten monatlichen Rückgang in Folge, wie das Statistische Bundesamt mitteilt – und den tiefsten Stand seit Dezember 2021.

Mit einem Warenwert von 11,1 Milliarden Euro waren die Exporte in die USA im Juli 7,9 Prozent niedriger als im Juni 2025 und 14,1 Prozent geringer als ein Jahr zuvor. Auch die Geschäfte mit China und dem Vereinigten Königreich liefen im Juli schlechter.

Exporte und Importe sind insgesamt gesunken

Insgesamt sanken im Juli 2025 die deutschen Exporte gegenüber Juni 2025 um 0,6 Prozent und die Importe um 0,1 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Ausfuhren um 1,4 Prozent und die Einfuhren um 4,3 Prozent.

Im Juli des Jahres wurden Waren im Wert von 130,2 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 115,4 Milliarden Euro importiert.

Die Außenhandelsbilanz schloss damit im Juli mit einem Überschuss von 14,7 Milliarden Euro ab. Im Juni hatte der Saldo der Außenhandelsstatistik +15,4 Milliarden Euro betragen. Im Juli 2024 hatte er bei +17,7 Milliarden Euro gelegen.

Die meisten Importe kamen im Juli aus China. Von dort wurden Waren im Wert von 14,3 Milliarden Euro eingeführt. Das waren 2,4 Prozent weniger als im Vormonat. Die Importe aus den USA sanken um 10,0 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro. Die Importe aus dem Vereinigten Königreich nahmen im gleichen Zeitraum um 7,8 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro zu.

Eurozone

In die Mitgliedstaaten der EU wurden im Juli 2025 Waren im Wert von 74,8 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 60,3 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber Juni 2025 stiegen die Exporte in die EU-Staaten um 2,5 Prozent und die Importe aus diesen Staaten um 1,1 Prozent.

In die Staaten der Eurozone wurden Waren im Wert von 52,0 Milliarden Euro (+2,5 Prozent) exportiert und es wurden Waren im Wert von 39,8 Milliarden Euro (+1,3 Prozent) aus diesen Staaten importiert.

In die EU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören, wurden Waren im Wert von 22,8 Milliarden Euro (+2,6 Prozent) exportiert und es wurden Waren im Wert von 20,5 Milliarden Euro (+0,7 Prozent) von dort eingeführt.

In Drittstaaten wurden im Juli 2025 Waren im Wert von 55,3 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 55,1 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert, so die Statistiker weiter. Gegenüber Juni nahmen die Exporte in die Drittstaaten um 4,5 Prozent und die Importe von dort um 1,3 Prozent ab.

Exporte nach China

Die Exporte nach China sanken im Vergleich zum Juni 2025 um 7,3 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. Die Exporte in das Vereinigte Königreich nahmen im Vergleich zum Vormonat um 3,1 Prozent auf 7,0 Milliarden Euro ab.

Die Exporte nach Russland sanken im Juli 2025 gegenüber Juni um 12,4 Prozent auf 0,5 Milliarden Euro, gegenüber Juli 2024 nahmen sie um 19,8 Prozent ab. Die Importe aus Russland sanken im Juli gegenüber Juni um 43,9 Prozent auf 0,1 Milliarden Euro, gegenüber Juli 2024 nahmen sie um 40,3 Prozent ab.