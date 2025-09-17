Fed-Sitzung: Zinssenkung rückt näher - Trump drängt auf Lockerungen

In Kürze:

Fed entscheidet am 17. September über mögliche Zinssenkung

entscheidet am 17. September über mögliche Analysten erwarten eine Senkung um mindestens 25 Basispunkte

Arbeitsmarkt schwächelt, Inflation bleibt moderat

schwächelt, Inflation bleibt moderat Politischer Druck von Präsident Trump auf Powell wächst

Am Mittwoch, 17. September, wird die US-amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) ihr mit Spannung erwartetes zweitägiges Arbeitstreffen beenden. Nicht nur in den USA ist das Interesse an der Zinsentscheidung des Leitungsgremiums erheblich. Die Fed wird auch ein Update bezüglich ihrer Erwartungen hinsichtlich der künftigen Wirtschaftsentwicklung verkünden.

Der Vorsitzende der Notenbank, Jerome Powell, wird im Rahmen einer Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen einen Einblick in die Entscheidungsgründe geben. Zudem wird er seine Einschätzung bezüglich des dualen Mandats der Fed abgeben – das im Spannungsfeld zwischen Vollbeschäftigung und Preisstabilität steht.

Fed zwischen unsicherer Inflationserwartung und schwächelndem Arbeitsmarkt

Seit Ende des Vorjahres gilt bezüglich des Leitzinses vonseiten der Notenbank ein flexibler Korridor zwischen 4,25 und 4,5 Prozent. An der Wall Street rechnet man dem CME FedWatch Datenanalysetool zufolge mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 4,0 bis 4,25 Prozent. Der Senior Analyst Ipek Ozkardeskaya von der Swissquote Bank begründet die Erwartungshaltung gegenüber der englischsprachigen Epoch Times mit der wenig dynamischen Arbeitsmarktlage:

„Die US-Notenbank steht kurz davor, einen neuen Lockerungszyklus einzuleiten, um dem schwächelnden US-Arbeitsmarkt entgegenzuwirken – vorausgesetzt, die Inflation bleibt unter Kontrolle.“

Im Juli lag die Inflationsrate im Jahresvergleich bei 2,7 Prozent – 0,1 Prozentpunkte unterhalb der Erwartungen von Analysten. Das Umfeld von US-Präsident Donald Trump sieht das als Indiz dafür, dass dessen Zollpolitik keinen preistreibenden Einfluss hat. Diese Frage hatte zuletzt zu Kontroversen zwischen dem Präsidenten und Powell geführt.

Trump drängt auf Zinssenkungen, um die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt in Gang zu bringen. Der Zentralbankchef hingegen besteht auf einem noch längeren Beobachtungszeitraum bezüglich der Auswirkungen der neuen Zollsätze.

US-Bürger rechnen mit Aufwärtstrend bei der Inflation

Die Teuerung bei Energie und Lebensmitteln hatte sich zuletzt beruhigt. Dieser Effekt trug dazu bei, dass die Inflationsrate insgesamt weniger stark stieg als erwartet. Allerdings legte die Teuerung abseits dieser Faktoren zu, von 2,9 auf 3,1 Prozent. Die Dienstleistungsinflation blieb stabil bei 3,6 Prozent. Diese Detailbetrachtung lässt sich als Hinweis auf eine Preiswirkung der Zölle deuten.

Auch die US-Bürger sind pessimistisch, was die Inflationsentwicklung betrifft. Die diesbezügliche Erwartung bezüglich der Jahresrate stieg von 3 im Juni auf 3,1 Prozent im Juli. Die Fünf-Jahres-Erwartung lag zuletzt sogar bei 2,9 Prozent, was ein Plus von 0,3 Punkten darstellt. Andererseits sind auch auf dem Arbeitsmarkt im Juli nur 73.000 statt der prognostizierten 110.000 Jobs entstanden. Schon die Zahlen von Mai bis Juni mussten um mehr als 250.000 nach unten korrigiert werden.

Da der Arbeitsmarkt schwach bleibt und die Inflation nicht deutlicher auf die Zölle reagiert hat, halten manche Marktbeobachter auch eine Senkung des Leitzinses um 50 Basispunkte für möglich. Analysedienst Standard Charter deutete eine solche mögliche „nachholende Zinssenkung“ in einer Mitteilung an die Kunden vom 7. September an.

Kommt es erstmals seit der Reagan-Ära zum Triple Dissent?

Ein so großer Zinsschritt würde bedeuten, dass die Notenbanker die stockende Arbeitsmarktentwicklung für das größte Problem halten. Ebenso wäre auch eine weitere Verlängerung der derzeitigen Leitzinshöhe möglich – sollten die Inflationsängste überwiegen.

Die als Präsident Trump nahestehenden geltenden Gouverneure Michelle Bowman und Christopher Waller hatten bereits im Frühsommer für eine Zinssenkung plädiert. Nun könnten sie weitere Rückendeckung durch den am Dienstag vereidigten Trump-Kandidaten Stephen Miran erhalten.

Miran hatte zuletzt auch betont, die Inflationswirkung der Zölle sei überschaubar, der Arbeitsmarkt sei das größere Problem. Einen Triple Dissent, also dass gleich drei Gouverneure vom Konsens abweichen, hatte es zuletzt 1988 gegeben.

SEP-Prognose geht von perspektivischen Zinssenkungen durch die Fed aus

Die Fed wird auch die Summe der Erwartungen an Wirtschaftsprognosen (SEP) aktualisieren. Dafür wertet man regelmäßig die Einschätzungen der Entscheidungsträger aus. Sie beziehen sich auf Größen wie Zinssätze und die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung, einschließlich Inflation, Bruttoinlandsprodukt und Arbeitslosenquote.

Die im Juni veröffentlichte SEP erwartete bis Jahresende zwei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte. Der Median des Leitzinses wurde auf 3,9 Prozent geschätzt. Perspektivisch rechnete man mit einem Einpendeln auf etwa 2 Prozent bis zum Jahresende 2026. Die mittleren Schätzwerte für die Arbeitslosenquote und die jährliche Inflationsrate der persönlichen Konsumausgaben (PCE) beliefen sich auf 4,5 Prozent bzw. 3 Prozent.