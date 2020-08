Blase voraus? Börsenentwicklung und Realwirtschaft gehen getrennte Wege – Tech-Aktien bärenstark

Obwohl die Realwirtschaft insgesamt bedingt durch die Corona-Krise weiterhin drastische Einbrüche zu verzeichnen hat, erleben vor allem die Tech-Titel an der Börse einen Höhenflug. Traditionelle Ansätze bieten dafür keine Erklärung, mancherorts fürchtet man eine Blase.

Klagen über eine Entkopplung von Börsenentwicklung und Realwirtschaft sind nicht neu. Sie heben insbesondere dann an, wenn eine bestimmte Kategorie an Titeln in einem Tempo wächst, das selbst optimistische Zukunftserwartungen an die betroffene Branche sachlich nicht zu rechtfertigen scheinen – und wenn reihenweise unerfahrene Anleger in diese Bereiche strömen. Eine Blase, die jäh platzte, war Anfang der 2000er Jahre der Neue Markt. Am Anfang der Weltfinanzkrise von 2008 standen kreditfinanzierte Immobilien. Jetzt warnt Publizist Gabor Steingart vor der „großen Entkopplung“ mit Blick auf die Technologiewerte.

„Nie zuvor in der Geschichte der Finanzmärkte waren Realwirtschaft und Börsenwelt derart entkoppelt“, schreibt der langjährige Handelsblatt-Herausgeber in seinem „Morning Briefing“ vom Freitag (31.7.). „Während alle Volkswirtschaften der Erde derzeit schrumpfen, die Arbeitslosigkeit überall steigt und die Firmenpleiten dramatisch zunehmen, feiern insbesondere die Technologiebörsen kein Fest, sondern eine Orgie.“

Macht der Umstand, dass der Hype um Large Caps kreist, einen Unterschied?

Im Fall des Neuen Marktes strömten Anleger in Scharen zu Titeln wie Artstor oder Adori, von denen die meisten nicht einmal genau sagen konnten, wie deren Geschäftsmodell aussieht oder was sie herstellen. Als sie sich als Luftschlösser entpuppten, brach der Neue Markt zusammen und riss die gesamte Börse mit sich. Als sich die Kurse nach mehreren Jahren erholt hatten, wurden die insolventen Relikte des Neuen Marktes noch fallweise via Spam-E-Mails als Pennystocks durch das Netz gejagt.

Heute sind es Large Caps, also Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehreren mindestens zehn Milliarden US-Dollar, die einen steilen Anstieg an den Börsen zu verbuchen haben. Tesla hat seit Jahresbeginn um etwa 230 Prozent an Kurs zugelegt, Amazon um etwa 55 Prozent, Apple immerhin um 20. Demgegenüber ist die Realwirtschaft in den USA nach dortiger Berechnungsmethode im zweiten Vierteljahr um 32 Prozent, nach deutscher um zehn Prozent eingebrochen.

Traditionelle Strategien an der Börse nicht mit Tech-Blase vereinbar

Vor dem Hintergrund traditioneller Aktienstrategien muss ein solcher Zulauf als ungewöhnlich erscheinen. Nach der Value-Strategie solle man branchenunabhängig seinen Schwerpunkt auf einzelne gezielt ausgewählte Titel legen, deren künftige Wertentwicklung sich noch nicht in der aktuellen Kursentwicklung abbildet. Die Tech-Giganten weisen jedoch schon seit längerer Zeit eine kontinuierliche Wertentwicklung nach oben auf. Dass beispielsweise Amazon Nutznießer des Corona-Lockdowns sein würde, gehörte auch über die Sphäre professioneller Anleger hinaus zum Allgemeinwissen, dieser Faktor ist entsprechend längst eingepreist.

Die Growth-Strategie hingegen setzt auf klar definierte Wachstumsmärkte, auf denen man die Gesellschaften mit den höchsten Wachstumsraten herauspickt. Das Motto: Was in der Vergangenheit kräftig wuchs, wird dies auch künftig noch tun. Der Run auf die Tech-Titel scheint auf den ersten Blick dem Growth-Ansatz zu folgen.

Allerdings setzt dieser voraus, dass die entsprechenden Branchen und Titel frühzeitig identifiziert werden in einem Stadium, in dem entsprechende Potenziale zwar vorhanden sein mögen, aber noch nicht vollständig realisiert sind. Die Tech-Riesen sind aber schon zu lange erfolgreich und auch gegen Trends insgesamt auf dem Markt unterwegs, um noch als „frühzeitige Entdeckungen“ gelten zu können. Als begehrte Titel im Rahmen einer Dividendenstrategie gelten sie auch nur bedingt und zum antizyklischen Engagement taugen sie wegen ihrer ohnehin nicht immer mit dem Rest des Marktes konform laufenden Kursentwicklung auch nicht.

Blasengefahr oder nur Lohn für Risiko?

Steingart sieht vor diesem Hintergrund die Tech-Titel trotz ihrer hohen Marktkapitalisierung als riskante Anlagen und nennt die Niedrigzinspolitik der Notenbanken, verbunden mit dem Staatsanleihenkauf. Die dadurch bedingten Unsicherheiten und niedrigen Renditeerwartungen ließen Fondsmanager mehr Risiko suchen.

Corona wirke nach wie vor als Treiber der Digitalwirtschaft, weil diese auch im Zeitalter von Lockdowns und sozialer Distanzierung funktionierten. Geschäftsmodelle, die sich in diesem Bereich bereits über Jahre bewährt hätten, erlangten entsprechend auch heute noch Vertrauen.

In Zeiten der Geldschwemme durch die Zentralbanken blühe zudem auch die Spekulation. Zudem stiegen Anleger jetzt in die Kursraketen ein, weil sie Angst hätten, etwas zu verpassen: „Das ist die Stunde der risikofreudigen Investoren. Sie verwandeln die Hoffnungen der Technologen, den Anlagenotstand der Fondsmanager und das billige Notenbankgeld in einen groß angelegten Hype. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Tech-Unternehmen innerhalb des S&P 500-Index hat das höchste Niveau seit mehr als einer Dekade erreicht.“



Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]