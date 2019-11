Mehrheit der Deutschen möchte lieber hohe Zinsen als günstige Kredite

Eine Mehrheit der Deutschen würde lieber höhere Zinsen auf Erspartes bekommen als günstige Kredite. In einer repräsentativen Umfrage für das ARD-„Morgenmagazin“ sagten 58 Prozent der befragten Wahlberechtigten, höhere Zinsen auf Sparguthaben als derzeit wären ihnen persönlich lieber – dafür würden sie auch teurere Kredite in Kauf nehmen. 32 Prozent der Befragten äußerten das Gegenteil, bevorzugen also niedrigere Zinsen und dafür günstigere Kredite.

Infratest dimap befragte 1046 Wahlberechtigte. Das Institut schob der Befragung die Aussage voraus, dass auf private Sparguthaben bei Banken und Sparkassen seit einiger Zeit nur sehr geringe oder gar keine Zinsen gebe. Der maßgebliche Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) liegt seit März 2016 bei 0,0 Prozent und damit auf Rekordtief. Damit will die EZB die Wirtschaft ankurbeln und die Inflation steuern. (afp)