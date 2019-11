MMNews: Staat raubt Steuern und macht Bürger zu armen, unmündigen Rentnern

Michael Mross, Gründer von MMNews, und Rechtsexperte Christian Hiß debattieren über einen Steuerstaat, der Bürger unmündig und unfähig macht, für sich selbst zu sorgen.

Statt 41 Millionen Negativzinsen ein Plus von 1.200 Euro Rente für jeden Bürger im Jahr

Die Rentenversicherung hat im ersten Halbjahr 2019 Negativzinsen in Höhe von 41 Millionen Euro gezahlt, lautet eine Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine kleine Anfrage der FDP. Bis Ende des Jahres rechnet Mross mit einem Anstieg auf 100 Millionen Euro und angesichts sinkender Minuszinsen mit noch stärkeren Belastungen.

Mross hat ausgerechnet: Für 100 Millionen könnte der Staat jedem Rentner monatlich 100 Euro mehr Rente zahlen. Damit will er verdeutlichen, wie verantwortungslos der Staat mit Steuern und Rentenbeiträgen umgeht.

Steuern sind Diebstahl

Mross hat weiter ermittelt: Ein Durchschnittsverdiener zahlt in 40 Jahren 1 Million Steuern. Zugrunde gelegt hat er einen Durchschnittsverdienst von brutto 50.000 Euro. Dem Bund der Steuerzahler folgend, der ausgerechnet hat, dass ein Bürger durchschnittlich etwas mehr als die Hälfte des Jahres für den Staat arbeitet, rechnet er mit gerundet 50 Prozent Steuern. Im Jahr kommt man so auf 25.000 Euro Steuern, in 10 Jahren auf 250.000 Euro und in vierzig Jahren auf eine Million Euro.

Hiß ergänzt, dass Deutschland im OECD-Ranking mittlerweile auf Platz Nr. 2 der höchsten Steuern sei. Mross moniert in diesem Zusammenhang, eine „Veruntreuung“ von Steuergeldern. In jungen Jahren werde einem das Geld weggenommen und im Alter sei das Geld „verbraucht“ beziehungsweise „in verschiedenen Kanälen versickert“. Selbst die Bundesbank beanstande zu hohe Steuern. Die beiden erinnern an Thomas von Aquin und Murray Rothbard, die einst sagten: „Besteuerung ist Diebstahl“.