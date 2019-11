Scholz-Vorstoß zur EU-Einlagensicherung stößt auf Skepsis

Ein hochrangiger Vertreter der Eurozone sagte am Dienstag, die Euro-Finanzminister würden am Donnerstag über die Einlagensicherung beraten. Er zeigte sich „leicht optimistisch“, dass eine „politische Diskussion“ darüber Anfang kommenden Jahres beginnen könnte.

Deutschland macht zudem wie schon seit Jahren eine weitere Reduzierung der Risiken durch ausfallgefährdete Kredite bei den Banken in den anderen Mitgliedstaaten zur Voraussetzung für die gemeinsame Einlagensicherung. In einem Diskussionspapier des Bundesfinanzministeriums heißt es dazu, Ziel müsse ein Anteil von fünf Prozent brutto „in allen Mitgliedstaaten“ sein.

Bei Hilfen des EU-Systems schließt Scholz nicht aus, dass es auch eine „begrenzte Verlusttragungskomponente“ gibt – also nicht alle Kredite zurückgezahlt werden müssten. Diese könne aber erst in Betracht gezogen werden, wenn „alle Elemente der Bankenunion vollständig umgesetzt sind“.

„Nach jahrelanger Diskussion muss die Blockade beendet werden“, fordert Scholz vor dem Treffen von Europas Finanzministern am Donnerstag und Freitag in Brüssel.

Eine verbesserte Bankenunion „sollte eine Form eines gemeinsamen europäischen Einlagensicherungsmechanismus beinhalten“, schrieb Scholz in einem Gastbeitrag für die „Financial Times“ (Mittwochausgabe). Der Minister knüpft dies allerdings an viele Bedingungen und insbesondere an eine deutliche Reduzierung fauler Bankkredite in anderen Mitgliedstaaten.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) habe bei der unionsinternen Vorbesprechung zur Kabinettssitzung am Mittwochmorgen gesagt, dass der Vorstoß innerhalb der Bundesregierung nicht abgestimmt sei, berichtet das „Handelsblatt“ (Donnerstagsausgabe) unter Berufung auf Regierungskreise. Deshalb werde der Vorschlag so auch nicht kommen, habe Merkel deutlich gemacht.

