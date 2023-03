Versicherungswirtschaft: „Bürgerrente“ soll an die Stelle von Riester treten

Deutsche Lebensversicherer preschen mit einer neuen Idee zur Förderrente vor. Die „Bürgerrente“ soll flexibler und ertragreicher sein als Riester-Verträge.

Mit einem neuen Konzept zur geförderten Altersvorsorge geht die deutsche Versicherungswirtschaft in den Dialog mit der Bundesregierung. Mit der sogenannten Bürgerrente soll ein Instrument entstehen, das die zuletzt immer unbeliebter gewordene Riester-Vorsorge ablösen würde.

Jörg Asmussen, der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), hat diese erstmals Ende Januar vorgestellt. Die Bürgerrente soll demnach „verständlicher, nachhaltiger und renditestärker“ als das Riestern sein.

Der GDV will das Konzept der Fokusgruppe Altersvorsorge der Bundesregierung vorstellen. Damit will der Dachverband seinen Beitrag zum Dialog über eine Reform der geförderten privaten Altersvorsorge leisten.

Ursprünglich galt die Riester-Rente als sozialpolitischer Meilenstein. Vor allem kinderreiche und sozial schwache Familien konnten überdurchschnittlich von den staatlichen Zulagen profitieren. Zudem waren die eingezahlten Beiträge und Zulagen garantiert und es bestand zusätzlich noch die Chance auf weitere Erträge.

Zuletzt ist diese jedoch immer stärker geschwunden, vor allem wegen des niedrigen Zinsniveaus. Es fiel Anbietern immer schwerer, Erträge zu erwirtschaften, die über den Kosten lagen. Und diese sind bei Riester-Verträgen hoch – gerade wegen der vollständigen Garantien. diese eine vollständige Rückzahlung eingezahlter Beiträge sicherstellen müssen. Zudem klagen viele Kunden über mangelnde Transparenz und komplexe Bestimmungen rund um Kosten und Ansprüche.

Die Bürgerrente soll nur noch 80 Prozent des angesparten Kapitals zu Rentenbeginn garantieren. Stattdessen soll der Sparvorgang mit mehr Anlagefreiheit verbunden sein, um die Chancen des Kapitalmarkts nutzen zu können.

Die staatliche Förderung soll unabhängig vom Einkommen und der Anzahl der Kinder sein. Zudem soll sie höher ausfallen als bei der Riester-Vorsorge. Asmussen will auch die Prozesse, die mit der Förderung verbunden sind, vereinfachen und entbürokratisieren. Gegenüber „Procontra online“ verrät er Konkreteres.

Die Idee: Zu jedem eingezahlten Euro legt der Staat 50 Cent obendrauf. Zahlt eine Kundin beispielsweise 1.000 Euro pro Jahr in den Vertrag ein, gibt es 500 Euro als Förderung dazu. So einfach. Ebenfalls sollte es zukünftig über die Kopplung an die Beitragsbemessungsgrenze eine regelmäßige Anpassung der Zulagen geben.“