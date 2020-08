Finanzarm von Alibaba beantragt Mega-Börsengang

Die Online-Handelsplattform Alibaba will mit ihrer Finanztochter an die Börse gehen. Damit könnte das Fintech-Unternehmen höher gewertet werden als alles bisher Dagewesene.

Der Finanzarm der weltgrößten chinesischen Online-Handelsplattform Alibaba plant einen der größten Börsengänge der Geschichte. Die Ant Gruppe des chinesischen Milliardärs Jack Ma beantragte am Dienstag (25. August) ein Doppellisting an den Aktienmärkten in Hongkong und Shanghai.

Das Doppellisting soll nach Medienberichten mehr als 20 Milliarden US-Dollar (16,9 Mrd Euro) an frischem Kapital bringen und könnte zu einer Bewertung von mehr als 200 Milliarden US-Dollar für die Ant Gruppe führen. Kein anderes Fintech-Unternehmen wird derart hoch bewertet.

Mit Alipay betreibt der Finanzdienstleister den – neben Wechat-Pay des chinesischen Internetkonzerns Tencent – in China weit verbreiteten mobilen Bezahldienst Alipay. Angeboten werden auch Kredite, Versicherungen und Vermögensverwaltung.

Mit Hongkong und Shanghai umgeht das Unternehmen die großen amerikanischen Börsen – eine Neuerung für ein derart großes chinesisches Tech-Unternehmen. Das Vorgehen wird auch vor dem Hintergrund der wachsenden Spannungen zwischen China und den USA gesehen. (dpa)