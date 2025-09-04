Firmengründungen 2024 weiter auf „historisch niedrigem Niveau“

Im vergangenen Jahr sind laut Prognose des Leibniz Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erneut wenig Unternehmen gegründet worden. Es waren rund 161.000, das waren 0,2 Prozent weniger als im Vorjahr.

Die Gründungszahlen stagnierten damit auf einem „historisch niedrigen Niveau“, wie ZEW und der Verband der Vereine Creditreform mitteilten. Zwischen 2015 und 2021 lag der Durchschnitt demnach bei 168.000 Gründungen pro Jahr, Anfang der 2000er bei über 200.000.

1995 waren es noch 240.000 Firmen

Seit Beginn der Zeitreihe des ZEW im Jahr 1995 ging die jährliche Zahl der Gründungen in Deutschland demnach stetig zurück. 1995 wurden den Angaben zufolge noch 240.000 Firmen gegründet. Bis 2012 sank die Zahl auf jährlich 170.000; nach 2019 ging es weiter bergab.

„Wirtschaftskrise und Bürokratie bremsen das Gründungsgeschehen massiv“, erklärte Creditreform-Sprecher Patrik-Ludwig Hantzsch.

Die Rahmenbedingungen hätten sich seit Jahren verschlechtert – hohe Energiekosten, Fachkräftemangel und wachsende Bürokratie hinderten neue Unternehmen am Start sowie beim Wachsen und blockierten Innovationen. Auch geopolitische Unsicherheiten dämpften demnach zuletzt die Gründungsbereitschaft.

Besonders zeigte sich das den Zahlen zufolge im Verarbeitenden Gewerbe, wo im vergangenen Jahr nur rund 5000 Unternehmen gegründet wurden. Das waren 38 Prozent weniger als 2016.

„Der Rückgang bei forschungsintensiven Industriegründungen könnte dazu führen, dass künftig weniger innovative Produkte auf den Markt kommen“, fürchtet ZEW-Forscherin Sandra Gottschalk. Das schwäche bereits heute die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Zurück gingen auch die Firmengründungen im Baugewerbe.

Gastgewerbe und Digitales

Im Gastgewerbe dagegen wurden im vergangenen Jahr 4,4 Prozent mehr Unternehmen gegründet als 2023 – insgesamt fast 16.000. Damit liege das Gründungsgeschehen in der Branche wieder bei dem Wert von 2016. Auch bei den nicht-technischen Dienstleistungen – Rechtsanwaltspraxen, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater, Werbeagenturen und Marktforschungsunternehmen, Call Center oder Veranstalter von Messen – stiegen die Zahlen, und zwar um 5,2 Prozent.

Die Hoffnungen ruhen laut ZEW und Creditreform auf den Bereichen technische Dienstleistungen und IKT (Informations-, Kommunikations- und Netzwerktechnologien). Hier habe es zwischen 2016 und 2021 einen Anstieg der Gründungszahlen gegeben – 2021 etwa waren es 11.500 Firmen. Im Jahr 2024 allerdings waren es nur 8000. „Digitale Technologien gewinnen zwar an Bedeutung, doch auch sie sind nicht immun gegen die schwache Konjunktur“, erklärte Gottschalk.

Das ZEW untersuchte den Angaben zufolge Gründungen, die aufgrund ihrer Rechtsform oder Beschäftigtengröße in einem ausreichenden Maße als wirtschaftsaktiv gelten und rechtlich als selbstständige Unternehmen zählen. (afp/red)