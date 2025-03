Fliegende Antenne: Telekom setzt auf Mobilfunk-Drohne

Eine First-Responder-Drohne am Stand der Deutschen Telekom während des MWC (Mobile World Congress), der weltgrößten Mobilfunkmesse, in Barcelona am 3. März 2025. Diese Drohne hat eine Mobilfunk-Antenne an Bord, mit der entlegene Gebiete temporär mit Handynetz versorgt werden können. Foto: Josep Lago/AFP via Getty Images