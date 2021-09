GDL-Streik beendet – Bahnverkehr läuft wieder an

Die Züge fahren wieder wie gewohnt - nach mehr als fünf Tagen beendet die GDL wie angekündigt ihren Streik. Eine Einigung im Arbeitskampf konnte bisher allerdings nicht erzielt werden.

Der Zugverkehr ist nach dem Ende des GDL-Streiks nach Angaben der Deutschen Bahn am Dienstagmorgen „weitgehend normal“ gestartet. Die Bahn ist laut einer Sprecherin „ganz zuversichtlich“, dass die für den Tag geplanten 860 Züge im Fernverkehr als auch 21.000 Regional- und S-Bahnzüge wieder planmäßig fahren werden. „In einzelnen Fällen kann es noch zu Unregelmäßigkeiten kommen“, warnte das Staatsunternehmen jedoch.

Zuvor hatte die Bahn mitgeteilt, dass der Streik der Lokführergewerkschaft GDL im Personen- und Güterverkehr wie geplant am Dienstag um 2 Uhr nach insgesamt 120 Stunden zu Ende gegangen war. Die DB hatte demnach bereits am Montag begonnen, Vorbereitungen für den Betriebsbeginn zu treffen, um am Dienstag einen möglichst reibungslosen Anlauf des Fahrplans sicherzustellen.

Reisende sind auch am Dienstagmorgen noch aufgefordert, sich im Internet oder über die App DB Navigator vorab über die von ihnen gebuchte Verbindung zu informieren. Alle bereits gebuchten Fahrkarten des Fernverkehrs, die vom GDL-Streik betroffen waren, behalten laut Bahn ihre Gültigkeit. Sie können noch bis einschließlich 17. September flexibel genutzt werden.

Fünf Tage Streik

Der GDL-Streik hatte am vergangenen Donnerstag im Personenverkehr begonnen. Es war bereits die dritte Arbeitsniederlegung in dem Tarifkonflikt – und die bislang längste. Hintergrund der Auseinandersetzung ist neben Gehaltserhöhungen auch die Position der Gewerkschaft GDL innerhalb der Bahn.

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BMVW) forderte die Bundesregierung auf, in den Tarifstreit einzugreifen. „Die Deutsche Bahn ist ein Staatsunternehmen“, sagte Bundesgeschäftsführer Markus Jerger den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Dienstag. „Deshalb muss jetzt die Bundesregierung ein Machtwort sprechen“. Jerger warf der GDL „erpresserisches Verhalten“ vor. Die Gewerkschaft erweise „der Tarifautonomie einen Bärendienst“, sagte er den Zeitungen.

Der volkswirtschaftliche Schaden durch den Streik sei enorm. „Allein die Unterbrechung der Lieferketten im Güterverkehr verursacht Schäden von 100 Millionen Euro – je Streiktag“, sagte Jerger. „Werden darüber hinaus entgangene Umsätze und Gewinne sowie Vertragsstrafen bilanziert, kommen schnell Kosten in Milliardenhöhe zusammen.“ (dpa/afp/oz)

