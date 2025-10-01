Logo Epoch Times

Edelmetall

Goldpreis ist bei fast 3.900 Dollar

Gold glänzt stärker denn je: Unsicherheit und Krisen treiben den Preis auf ein Rekordhoch.

Gold glänzt - auch in den Anlegerdepots. (Archivbild)

Foto: Sven Hoppe/dpa

Redaktion
Gold hat seinen Rekordpreis nochmals gesteigert. Das Edelmetall kostete am Mittwochvormittag 3.895 US-Dollar pro Unze (etwa 31,1 Gramm) und damit so viel wie noch nie. Damit erreichte Gold den dritten Tag in Folge eine neue Höchstmarke.
Zuletzt führte die Haushaltskrise in den USA zu einer verstärkten Unsicherheit an den Finanzmärkten, was das Gold noch teurer machte. Der Goldpreis hat sich im bisherigen Jahresverlauf um fast 50 Prozent erhöht. Das Edelmetall steuert damit auf den stärksten Jahresanstieg seit 1979 zu.
Gold legte seit Ende 2024 deutlich mehr als viele andere Anlageklassen zu. So verteuerte sich etwa der Bitcoin, die älteste und bekannteste Digitalwährung, seit Ende 2024 nur um etwas mehr als ein Fünftel. Der Dax, der Leitindex für den deutschen Aktienmarkt, konnte im bisherigen Jahresverlauf rund 19 Prozent zulegen.
In den vergangenen drei Jahren hat der Goldpreis um mehr als 130 Prozent angezogen, wobei geopolitische Risiken wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Flucht in den als vergleichsweise sicher eingeschätzten Anlagehafen verstärkt haben.
Hinzu kommen die aggressive Zollpolitik der US-Regierung sowie die Angriffe von US-Präsident Donald Trump gegen die US-Notenbank Fed, die Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank verstärken. (dpa/red)

