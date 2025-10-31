Logo Epoch Times

vor 23 Minuten

Bundesländer gründen Allianz zur Fusionsforschung

vor 34 Minuten

Verpflichtende „Chatkontrolle“ in EU vorerst vom Tisch

vor einer Stunde

München einziger Bewerber für Champions-League-Finale 2028

vor einer Stunde

Kanada und China wollen angeschlagene Handelsbeziehung verbessern

vor einer Stunde

Größte deutsche Stahlfirma erstmals mit Frau an der Spitze

vor 2 Stunden

Unbezahlte Rechnungen: Chiphersteller Nexperia stoppt Lieferung nach China

vor 2 Stunden

Ex-Juwelendieb über den Louvre-Raub: Was die Beute wirklich wert ist

vor 2 Stunden

Merz lädt zu „Stahlgipfel“ ein

vor 2 Stunden

Audi vervielfacht Gewinn - doch die Rechnung trügt

vor 3 Stunden

Neue Zahlen: Mehr Erzieher für weniger Kinder

Logo Epoch Times
EU-Statistikamt Eurostat

Inflation im Euroraum im Oktober auf 2,1 Prozent zurückgegangen

Nach Monaten hoher Preissteigerungen schwächt sich die Inflation in der Eurozone weiter ab.

top-article-image

Eurostat meldet für Oktober eine geringere Inflation im Euroraum als im September. (Symbolbild).

Foto: Sebastian Kahnert/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die Inflation im Euroraum ist im Oktober voraussichtlich auf 2,1 Prozent zurückgegangen. Der Preisanstieg im Jahresvergleich fiel damit etwas geringer aus als noch im Vormonat September, wie das EU-Statistikamt Eurostat mit Sitz in Luxemburg am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Die Inflationsrate liegt damit weiter leicht über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2,0 Prozent.
Mehr dazu
Grund für den Rückgang der Inflation war unter anderem, dass die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak weniger stark stiegen als noch im September. Der Preisanstieg lag im Oktober bei 2,5 Prozent, nach 3,0 Prozent im Vormonat. Außerdem sanken die Energiepreise mit einem Rückgang von 1,0 Prozent wieder stärker. Die Preise für Dienstleistungen legten mit einer Inflation von 3,4 Prozent hingegen wieder stärker zu.
Die höchsten Inflationsraten verzeichneten im Oktober Estland (4,5 Prozent), Lettland (4,2 Prozent) und Kroatien (4,0 Prozent). Am niedrigsten fiel der Preisanstieg den Statistikern zufolge in Zypern (0,3 Prozent), Frankreich (0,9 Prozent) und Italien (1,3 Prozent) aus.
Für Deutschland gehen die EU-Statistiker für Oktober von einer Inflation von 2,3 Prozent aus. Sie liegen damit auf einer Linie mit dem deutschen Statistischen Bundesamt, das bereits am Donnerstag eine erste Schätzung der Preissteigerung im Oktober veröffentlicht hatte. In der Bundesrepublik verteuerten sich demnach insbesondere Lebensmittel nicht mehr so stark. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.