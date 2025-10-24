Logo Epoch Times

Erkältungszeit: Krankenkasse meldet steilen Anstieg bei Atemwegsinfekten

Keine Bestätigung aus Peking: Wadephul verschiebt seine China-Reise kurzfristig

Deutscher Luftverkehr wächst im Winter nur langsam

Fünf Männer in U-Haft nach mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung

Facebook, Instagram und Tiktok droht EU-Strafe - nicht genug Einblicke in ihre Daten

Türkischer Oppositionschef bleibt im Amt

BKA: Organisierte Kriminalität bleibt auf hohem Niveau - weiter Milliardenschaden

21-Jähriger wollte „Ungläubige" töten und soll auf Autos geschossen haben - Haftbefehl

Thomas Mann im Exil - ein Panorama von Florian Illies

Wirtschaftsministerin Reiche in der Ukraine eingetroffen

Chipkonzern

Intel mit Milliardengewinn nach Durststrecke

Intel kämpft seit Jahren mit Problemen. Doch der Sparkurs des neuen Chefs zeigt Wirkung. Und Milliarden-Investitionen der US-Regierung sowie des Rivalen Nvidia sorgen für ein Finanzpolster.

Intel kämpft seit Jahren mit Problemen. (Archivbild)

Redaktion
Intel hat es im vergangenen Quartal unter anderem dank niedrigerer roter Zahlen in der Fertigung in die Gewinnzone geschafft.
Der Chipkonzern verbuchte einen Überschuss von 4,1 Milliarden Dollar nach einem Verlust von 16,6 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Der Umsatz legte um drei Prozent auf 13,7 Milliarden Dollar zu.
Im vergangenen Quartal hatte Intel durch den Einstieg der US-Regierung sowie des Rivalen Nvidia Milliarden-Finanzspritzen bekommen. Außerdem verkaufte der Konzern den Spezialanbieter Altera.
Der seit einigen Monaten amtierende Konzernchef Lip-Bu Tan hatte einen harten Sparkurs eingeschlagen. So fiel die Zahl der Mitarbeiter binnen drei Monaten von 96.400 auf 83.300. Auf die Trennung von Altera entfielen nur 3.300 davon.

Weniger Minus in der Fertigung

Der operative Verlust in der Fertigungssparte sank auf 2,3 Milliarden Dollar von knapp 5,8 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Intel will sich als Auftragsfertiger für andere Chipentwickler etablieren.
Das ist ein teures Unterfangen, das bisher schleppender verläuft als erhofft. So wurden Pläne für eine große Fabrik in Magdeburg aufgegeben, weil Intel nicht genug Nachfrage dafür sah.
Anleger zeigten sich erleichtert: Die Intel-Aktie legte im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als sieben Prozent zu.
Intel dominierte einst den Halbleiter-Markt, kämpft aber seit Jahren mit Problemen. Vor allem im Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz eroberte der Grafikkarten-Spezialist Nvidia eine Spitzenposition. Zudem steht Intel auch unter Druck im angestammten Geschäft mit PC-Prozessoren und Chips für Rechenzentren. (dpa/red)

