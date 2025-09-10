Logo Epoch Times

Kabinettsbeschluss

Dieselrückgabe für Bauern soll 430 Millionen Euro Entlastung pro Jahr bringen

Die Wiedereinführung der Rückerstattung des Agrardiesels soll die Branche unterstützen, wieder wettbewerbsfähiger zu werden.

Traktor (Archiv)

Redaktion
Die Bundesregierung hat beschlossen, die Agrardieselrückvergütung ab dem 1. Januar 2026 vollständig wieder einzuführen. Das teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium am Mittwoch mit.
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe erhalten dann 21,48 Cent pro Liter Diesel zurück, was die Branche um rund 430 Millionen Euro jährlich entlasten soll.

Planungssicher und Wettbewerbsfähig

Bundesagrarminister Alois Rainer (CSU) sagte, die Bundesregierung habe „eine der größten Fehlentscheidungen der Ampel-Regierung“ korrigiert.
Die Rückvergütung gebe den Betrieben Planungssicherheit und stärke ihre Wettbewerbsfähigkeit. Derzeit werden landwirtschaftliche Betriebe nur noch mit 6,44 Cent pro Liter steuerlich entlastet.
Der volle Steuersatz für Dieselkraftstoff beträgt aktuell 47,04 Cent pro Liter. Im Durchschnitt erhält ein Betrieb ab 2026 mit der vollen Entlastung etwa 2.790 Euro pro Jahr, abhängig von Größe, Art und Bewirtschaftungsform des Betriebs.
Die Steuerentlastung erfolgt im Rahmen eines nachgelagerten Entlastungsverfahrens, bei dem die Betriebe einen Antrag stellen müssen. (dts/red)

