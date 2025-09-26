Logo Epoch Times

Kreise: Lufthansa will ein Fünftel der Verwaltungsjobs streichen

Trotz guter Geschäftszahlen will Lufthansa sparen: Im Fokus steht ein deutlicher Stellenabbau in der Verwaltung. Details dazu sollen bald folgen.

top-article-image

Die Lufthansa will mit einem umfangreichen Stellenabbau in der Verwaltung Kosten sparen. (Foto Archiv)

Foto: Andreas Arnold/dpa

Die Lufthansa will mit einem Stellenabbau in der Verwaltung Kosten sparen. In den kommenden Jahren sollen konzernweit ein Fünftel der Jobs in der Administration gestrichen werden, hieß es aus Unternehmenskreisen.
Verkündet werden sollen die Pläne demnach beim Capital Markets Day des Unternehmens am kommenden Montag (29. September). Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Um wie viele Arbeitsplätze es genau geht und welche Konzernteile betroffen sind, blieb zunächst offen. Das Unternehmen wollte sich zu den Berichten nicht äußern. Der Konzern hatte zuletzt rund 103.000 Mitarbeiter.
Tausende Jobs in der Pandemie abgebaut

Bereits während der Corona-Pandemie, die den Luftverkehr weltweit schwer getroffen hatte, hatte der Konzern rund 20.000 Stellen abgebaut. Zuletzt zeigte sich die Fluggesellschaft trotz der turbulenten Weltwirtschaft dank einer starken Ticketnachfrage und geringerer Treibstoffkosten optimistisch für das laufende Jahr.
Der operative Gewinn vor Sonderposten (bereinigtes Ebit) soll den Vorjahreswert von 1,6 Milliarden Euro wie geplant deutlich übertreffen, wie der im MDax gelistete Konzern bei Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal mitgeteilt hatte. Zudem lief es für die Lufthansa und ihre Töchter in dem Zeitraum von April bis Juni bereits besser als gedacht. (dpa/red)

