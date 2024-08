Wirtschaft „Angemessenes Angebot am richtigen Ort"

McDonald’s will eine Milliarde Pfund in Großbritannien und Irland investieren

Die US-Fast-Food-Kette McDonald's will in den kommenden vier Jahren eine Milliarde Pfund in Filialen(1,17 Milliarden Euro) in Großbritannien und Irland investieren und dort 24.000 neue Arbeitsplätze schaffen.