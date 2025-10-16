Logo Epoch Times

Der Umsatz sinkt

Nestlé will weltweit 16.000 Stellen streichen

Nespresso, Kitkat und Perrier: Auch der Lebensmittelkonzern Nestlé will Jobs abbauen. Betroffen sind in den nächsten 2 Jahren 12.000 Büroarbeitsplätze und 4.000 andere. Der Umsatz des Konzerns sinkt.

top-article-image

Nestlé vertreibt über 2.000 Marken in Bereichen wie Kaffee, Wasser, Babynahrung, Milchprodukte und Tiernahrung

Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Redaktion
Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé plant den Abbau von 16.000 Stellen weltweit. „Die Welt verändert sich und Nestlé muss sich schneller verändern“, erklärte Konzernchef Philip Navratil zur Veröffentlichung von Konzernergebnissen.
Das bringe „schwierige, aber notwendige Entscheidungen zum Personalabbau“ mit sich. Demnach sollen die Stellen über den Zeitraum der nächsten beiden Jahre abgebaut werden.
Die betroffenen Arbeitsplätze umfassen 12.000 Bürojobs in verschiedenen Funktionen, wie das Unternehmen weiter erklärte. Zudem gehe es um 4.000 Stellen im Rahmen bereits laufender Initiativen zur Steigerung der Produktion in der Fertigung und Lieferkette.
Das Unternehmen, zu dem Marken wie Nespresso, Kitkat und Perrier gehören, veröffentlichte am Donnerstag auch seine Neunmonatszahlen. Demnach sank der Umsatz in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 1,9 Prozent auf umgerechnet 71 Milliarden Euro.
Navratil war erst im September Konzernchef geworden. Sein Vorgänger Laurent Freixe war wegen einer geheimgehaltenen Liebesbeziehung mit einer Mitarbeiterin entlassen worden. (afp/red)

