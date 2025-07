Nvidia darf wieder KI-Chips nach China liefern

Der US-Technologikonzern Nvidia hat angekündigt, bestimmte Hochleistungschips für den Einsatz in KI-Anwendungen künftig wieder nach China zu verkaufen. „Die US-Regierung hat Nvidia versichert, dass die Lizenzen erteilt werden und Nvidia hofft, bald mit den Lieferungen beginnen zu können“, erklärte der Konzern am Dienstag – einen Tag vor einer Reise des Nvidia-Chefs Jensen Huang nach Peking.

Die Entscheidung folgt auf eine Einigung im andauernden Handelsstreit zwischen China und den USA, gegenseitige Beschränkungen zu mindern. Der genaue Inhalt der Vereinbarung ist weiterhin unbekannt. Washington wollte, dass Peking seine Ausfuhrkontrollen auf seltene Erden lockert. Peking verlangte, dass die USA im Gegenzug den Export wichtiger Technologie, von der China abhängig ist, wieder erlaubt.

Konzernchef auf China-Besuch

Nvidia-CEO Huang kündigte den Plan zur Wiederaufnahme der H20-Chipverkäufe nach China erstmals während seines Besuchs in Peking Anfang des Monats an, wo er sich mit chinesischen Regierungs- und Industrievertretern traf, um Möglichkeiten zur Förderung sicherer KI zu diskutieren.

In Peking stellte Huang eine neue RTX Pro-Grafikeinheit vor, die er als „vollständig konform“ mit den regulatorischen Anforderungen und geeignet für digitale Zwillings-KI-Anwendungen in intelligenten Fabriken und der Logistik bezeichnete, so das Unternehmen.

Vor seinem Besuch in China traf sich Huang mit Präsident Donald Trump und politischen Entscheidungsträgern in Washington. Er bekräftigte Nvidias Unterstützung, Amerikas globale Führungsrolle in der KI-Entwicklung aufrechtzuerhalten, die Schaffung von Arbeitsplätzen anzukurbeln und die heimische KI-Infrastruktur und Onshore-Fertigung zu verbessern.

Spezialentwicklung für China

Seit April hat Trump die rechenstarken H20-Chips mit Exportbeschränkungen belegt . Schon unter seinem Vorgänger Joe Biden schufen die USA Hürden für den Verkauf der modernsten Hochleistungschips nach China.

Nvidia entwickelte daraufhin speziell für den chinesischen Markt das Chip-Modell H20. Es ähnelt den Hochleistungschips für KI-Entwicklung der Reihen H100 und H200, ist jedoch weniger leistungsfähig. Auch für H20-Halbleiter führte Washington Exportbeschränkungen ein.

Vor Trumps Beschränkungen verkaufte Nvidia H20-Chips im Wert von 4,5 Milliarden Dollar nach China. Nvidia erklärt, es sei technisch unmöglich, die aktuellen Chips noch weiter abzuspecken, um die Exportvorgaben zu erfüllen.

Die Biden-Regierung hatte ihr Vorgehen auch mit der Sorge begründet, Chinas Militär könnte durch Nvidias Hightech-Produkte Zugang zu leistungsfähigen Chips bekommen.

Profitiert das chinesische Militär davon?

In einem Interview mit CNN, das am 13. Juli ausgestrahlt wurde, schien Huang die Bedenken der USA herunterzuspielen, dass die KI-Chips von Nvidia von der regierenden Kommunistischen Partei Chinas für militärische Zwecke genutzt werden könnten.

„Wir müssen uns darüber keine Sorgen machen, denn das chinesische Militär – nicht anders als das amerikanische – wird nicht die Technologie des jeweils anderen nehmen, um darauf aufzubauen. Sie können sich einfach nicht darauf verlassen“, sagte Huang.

„Es könnte natürlich jederzeit begrenzt werden. Ganz zu schweigen davon, dass es in China bereits genügend Rechenkapazitäten gibt“, so der Nvidia-CEO. „Sie brauchen weder die Chips von Nvidia noch amerikanische Technologie, um ihr Militär aufzubauen.“

Überprüfung von Halbleitern auf die Sicherheit der USA

Das Handelsministerium leitete im April eine „Section 232-Untersuchung“ ein, um die Sicherheitsauswirkungen der Einfuhr von Halbleitern und zugehöriger Produktionsausrüstung zu ermitteln. Dafür hat es maximal 270 Tage Zeit.

Zu den untersuchten Anlagen gehören „Halbleitersubstrate und nackte Wafer, ältere Chips, Spitzenchips, Mikroelektronik und KMU-Komponenten“ sowie davon abgeleitete Produkte, heißt es in einer im Bundesregister veröffentlichten Mitteilung.

Nvidia war ursprünglich vor allem für Grafikkartenchips bekannt. Im Zuge des KI-Booms in den vergangenen Jahren hatte der US-Konzern einen steilen Aufstieg hingelegt, weil seine hochleistungsfähigen Chips auch in der Entwicklung Künstlicher Intelligenz Anwendung finden können.