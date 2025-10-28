Nvidia steigt mit 1 Milliarde Dollar bei Nokia ein

Der KI-Chipriese Nvidia wird mit einer Milliardeninvestition ein großer Anteilseigner beim finnischen Netzwerkspezialisten Nokia.

Nokia will Technik des US-Konzerns in künftigen Mobilfunkbasisstationen einsetzen, wie Nvidia-Chef Jensen Huang sagte. Nvidia wiederum könnte in Zukunft auf Nokias Netzwerktechnologien in Systemen für Rechenzentren zurückgreifen.

Der US-Konzern, der das wertvollste börsennotierte Unternehmen ist, zahlt 1 Milliarde Dollar für eine Nokia-Beteiligung von 2,9 Prozent. Nokia kündigte an, mit dem Erlös solle unter anderem die Entwicklung von Netzwerktechnik für Künstliche Intelligenz beschleunigt werden. Die Nokia-Aktie sprang zeitweise um rund 17 Prozent hoch.

Nvidia sicherte sich zentrale Rolle im KI-Booms

Der Nokia-Konzern – den Verbraucher einst vor allem als weltgrößten Handyanbieter kannten – fokussiert sich schon seit Jahren auf das Geschäft mit Mobilfunknetzen. Zuletzt stieg das finnische Unternehmen auch verstärkt ins Geschäft mit Netzwerktechnik für Rechenzentren ein.

Nvidia wurde zu einem Schlüsselunternehmen für den aktuellen KI-Boom. Wie sich herausstellte, eigneten sich Grafikchips des Unternehmens hervorragend zum Training von Software mit Künstlicher Intelligenz.

Für Nvidia bedeutete der Hype um ChatGPT und Co. deswegen ein Megageschäft. Große KI-Entwickler wie OpenAI, Google oder der Facebook-Konzern Meta geben viele Milliarden Dollar für Nvidia-Chipsysteme aus.

Die Vereinbarungen quer durch verschiedene Branchen helfen Nvidia zugleich, die zentrale Rolle für die KI-Zukunft zu sichern. (dpa/red)