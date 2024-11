Wirtschaft Vorschriften zur E-Mobilität

Pflicht für Ladesäulen an Tankstellen vor dem Aus

Mit dem Ampel-Aus entgehen große Tankstellenketten in Deutschland einer Reform: Sie sollten verpflichtend an jedem Standort Schnellladepunkte für E-Autos installieren. Die Vorschrift ist in der Branche umstritten. Aral nennt sie ein „Instrument der Planwirtschaft“.